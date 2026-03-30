Błyskawiczna decyzja pilotów i awaryjne lądowanie

Załoga Airbusa natychmiast podjęła decyzję o przerwaniu lotu i awaryjnym lądowaniu. Sytuację dodatkowo komplikował fakt, że jeden z pasów startowych był wyłączony z użytku z powodu planowego przeglądu technicznego. Mimo to piloci bezbłędnie skierowali maszynę na pas 10L - ten sam, z którego wystartowali zaledwie 10 minut wcześniej.

Podczas lądowania na ziemię spadały fragmenty płonącego silnika. Metalowe i plastikowe odłamki trafiły zarówno na trawiaste pobocze, jak i na sam pas startowy. Część z nich spowodowała pożar krzewów w pobliżu drogi startowej, co wymagało natychmiastowej interwencji służb ratunkowych.

Skutki awarii i utrudnienia na lotnisku

Dzięki profesjonalizmowi pilotów i szybkiej reakcji służb naziemnych, żaden z pasażerów ani członków załogi nie odniósł obrażeń. Jednak skutki awarii były odczuwalne jeszcze przez wiele godzin. Z powodu obecności odłamków i pożaru na terenie lotniska, ruch lotniczy został czasowo wstrzymany. Służby musiały dokładnie oczyścić pas startowy i zabezpieczyć teren, zanim wznowiono operacje lotnicze.

Incydent miał miejsce na najbardziej ruchliwym lotnisku Ameryki Południowej. Guarulhos obsługuje dziesiątki tysięcy pasażerów dziennie i stanowi kluczowy węzeł komunikacyjny dla całego regionu. Bezpośrednio pod trasami przelotów znajdują się gęsto zaludnione dzielnice mieszkalne, co sprawia, że każda awaria samolotu niesie ze sobą potencjalnie poważne konsekwencje nie tylko dla pasażerów, ale i dla mieszkańców okolicznych terenów.