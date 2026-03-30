Groźny wypadek z udziałem radiowozu na sygnale sparaliżował centrum Krakowa. Na skrzyżowaniu Alei Słowackiego, Prądnickiej i Długiej doszło do zderzenia policyjnego auta z samochodem osobowym. Dwoje policjantów trafiło do szpitala.
W poniedziałek tuż po południu w centrum Krakowa doszło do poważnego wypadku z udziałem policyjnego radiowozu.
Na skrzyżowaniu Alei Słowackiego, Prądnickiej i Długiej radiowóz jadący na sygnałach zderzył się z samochodem osobowym.
Kierowca auta osobowego nie odniósł żadnych obrażeń. Niestety dwoje policjantów trafiło do szpitala.
Rozbity radiowóz całkowicie zablokował ulicę Długą, a także torowisko tramwajowe w obu kierunkach.
W związku z tym pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami.
Na miejscu pracują służby, które zabezpieczają teren i wyjaśniają okoliczności wypadku.
Nie wiadomo jeszcze, jak długo potrwają utrudnienia. Policja apeluje do kierowców i pasażerów o omijanie rejonu skrzyżowania.