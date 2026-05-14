Już w lipcu Warszawa ponownie zamieni się w światowe centrum młodej Polonii. Druga edycja Polonia Camp_2026 - największego na świecie spotkania młodych Polaków z zagranicy - odbędzie się w dniach 23-26 lipca na terenie miasteczka akademickiego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Zainteresowanie wydarzeniem jest ogromne - do tej pory chęć udziału zgłosiło już ponad 1200 osób z całego świata.

Polonia Camp_2026 już w lipcu / Materiały prasowe

Młoda Polonia wraca do Warszawy

Polonia Camp_2026 to nie tylko okazja do spotkań i integracji, ale przede wszystkim platforma wymiany doświadczeń, debat i wspólnego odkrywania współczesnej Polski. Uczestnicy będą mogli poznać rówieśników z różnych kontynentów, wziąć udział w warsztatach, dyskusjach i wydarzeniach kulturalnych.

Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem Marszałek Senatu RP Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. To wyjątkowe wydarzenie, które daje młodym Polakom z całego świata przestrzeń do spotkań, dyskusji i poznawania współczesnej Polski. To właśnie tu rodzą się przyjaźnie, pomysły i projekty, które będą miały realny wpływ na przyszłość polskiej diaspory - podkreśla Marszałek Senatu.

Sukces pierwszej edycji i nowe inicjatywy

Ubiegłoroczna, pierwsza edycja Polonia Camp zgromadziła w Warszawie ponad 1000 uczestników z 46 krajów i sześciu kontynentów. Efektem spotkania było powołanie Młodzieżowej Rady Polonijnej przy Marszałku Senatu - stałego forum dialogu z młodym pokoleniem Polonii. To właśnie członkowie Rady współtworzą program tegorocznego wydarzenia.

Polonia Camp to okazja do nawiązywania kontaktów z innymi młodymi przedstawicielami Polonii z całego świata oraz dzielenia się pomysłami i doświadczeniami na niespotykaną skalę. Dla nas, młodych ludzi żyjących poza granicami Polski, bycie razem daje bardzo wiele: pomaga budować polską tożsamość i poznawać rodaków z różnych części świata - mówi Monika Kardyś z Kanady, członkini Młodzieżowej Rady Polonijnej.

Ostatnie wolne miejsca

Rekrutacja do Polonia Camp_2026 wciąż trwa, ale liczba miejsc jest ograniczona - organizatorzy planują przyjąć maksymalnie 1500 uczestników. Zgłoszenia można przesyłać za pośrednictwem strony www.poloniacamp.pl.

Warszawa już wkrótce znów stanie się miejscem, gdzie bije serce młodej Polonii. Spotkajmy się tam, gdzie bije nasze serce! - zachęcają organizatorzy.