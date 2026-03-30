Policjanci z Gdańska przeprowadzili spektakularną akcję wymierzoną w narkobiznes. Przejęli 72 kilogramy klefedronu, 11,5 litra płynnej amfetaminy, ponad kilogram kokainy oraz ponad kilogram ekstazy. Wartość przejętych narkotyków szacuje się na ponad 4 miliony złotych.

Zatrzymania podczas transakcji

Do zatrzymania przestępców doszło w ubiegłym tygodniu na parkingu przy ul. Srebrnej w Gdańsku.

Policja obserwowała trzech mężczyzn - 36-letniego Macieja G., 32-letniego Adriana K. oraz 29-letniego Karola S. - którzy zostali ujęci podczas dokonywania transakcji narkotykowej.

Jak poinformowała Anna Banaszewska-Jaszczyk z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, po przeszukaniu samochodów marki BMW i Audi, którymi przyjechali mężczyźni, policjanci znaleźli 72 kilogramy klefedronu oraz ponad 1,2 tys. zł.



Na tym działania policji się nie zakończyły. Funkcjonariusze przeprowadzili także przeszukania w miejscach zamieszkania zatrzymanych.

Tam znaleziono kolejne środki odurzające i substancje psychotropowe - 11,5 litra płynnej amfetaminy, 1100 gramów kokainy, 1050 gramów ekstazy oraz ponad 16 tysięcy złotych w gotówce.

W sumie w samochodach należących do zatrzymanych i w miejscach ich zamieszkania policjanci ujawnili narkotyki warte ponad 4 miliony złotych. Na czarny rynek mogło trafić około 160 tysięcy porcji handlowych narkotyku.

Zatrzymani mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące obrotu znacznymi ilościami narkotyków.

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec Adriana K. oraz Karola S. trzymiesięczny tymczasowy areszt. Trzeci z podejrzanych został objęty dozorem policyjnym.



