Do skażenia wody doszło w gminie Mordy na północy Mazowsza. Woda w 20 miejscowościach nie nadaje się do spożycia - informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
W gminie Mordy w województwie mazowieckim doszło do skażenia wody.
Sanepid wykrył w wodociągu bakterie, które mogą powodować zatrucia pokarmowe.
Problem z dostępem do wody dotyczy około dwóch tysięcy osób.
Na dzisiaj zaplanowano czyszczenie wodociągu. Wyniki kolejnych badań próbek wody będą znane najwcześniej w środę.