Do skażenia wody doszło w gminie Mordy na północy Mazowsza. Woda w 20 miejscowościach nie nadaje się do spożycia - informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.

  • Więcej informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.

Zobacz również:

W gminie Mordy w województwie mazowieckim doszło do skażenia wody.

Sanepid wykrył w wodociągu bakterie, które mogą powodować zatrucia pokarmowe.

Problem z dostępem do wody dotyczy około dwóch tysięcy osób.

Na dzisiaj zaplanowano czyszczenie wodociągu. Wyniki kolejnych badań próbek wody będą znane najwcześniej w środę.