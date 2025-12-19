Jedna osoba zginęła, a jedna jest ranna po pożarze hotelu przy ul. Drobnera we Wrocławiu. Jak informuje wrocławski magistrat, ogień pojawił się w pokoju na czwartym piętrze.
Wiadomo, że pożar wybuchł nad ranem w Hotelu Plaza przy ul. Drobnera we Wrocławiu.
Z budynku ewakuowano ok. 70 osób.
Okoliczności pojawienia się ognia będą wyjaśniane.
Więcej informacji wkrótce.
