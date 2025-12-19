TikTok podpisał umowę o sprzedaży swoich aktywów w Stanach Zjednoczonych grupie amerykańskich inwestorów - poinformował portal Axios. Decyzja kończy wielomiesięczne napięcia na linii Waszyngton-Pekin w sprawie aplikacji.

TikTok sprzeda część firmy amerykańskim inwestorom / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

USA i Chiny podpisały przełomową umowę dotyczącą TikToka, tworząc nową spółkę joint venture z udziałem Oracle, Silver Lake i saudyjskiego MGX.

Nowa spółka ma odpowiadać za bezpieczeństwo danych.

Porozumienie to efekt rozmów między Donaldem Trumpem a Xi Jinpingiem.

Do kogo trafią udziały?

Według agencji Reutera, porozumienie zakłada, że 50 proc. udziałów w nowoutworzonej spółce joint venture przypadnie konsorcjum inwestorów, w którego skład wchodzą koncern informatyczny Oracle, fundusz inwestycyjny z Doliny Krzemowej Silver Lake, a także fundusz MGX ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ok.30 proc. udziałów trafi do spółek związanych z inwestorami chińskiej ByteDance, właściciela TikToka, a 19,9 proc. - do samego ByteDance.

Transakcja ma zostać dopięta do 22 stycznia, a według umowy nowa amerykańska spółka ma odpowiadać za ochronę danych, bezpieczeństwo algorytmu i moderację treści w amerykańskiej wersji aplikacji.

Przez jeden dzień TikTok nie działał

Według mediów krok ten przybliża TikToka do zabezpieczenia przyszłości w Stanach Zjednoczonych i zakończenia trwających od ponad roku politycznych zawirowań wobec aplikacji. W styczniu, na dzień przed inauguracją drugiej kadencji prezydenta Donalda Trumpa, w życie weszła ustawa zakazująca funkcjonowania TikToka pod chińską kontrolą, lecz Trump oświadczył, że nie będzie egzekwował tego prawa, dając czas ByteDance na sprzedaż amerykańskiego TikToka.

Ostatecznie do przełomu doszło w wyniku rozmów między Trumpem i chińskim przywódcą Xi Jinpingiem, który wydał zgodę na transakcję.

Politycy obawiali się kradzieży danych i szpiegostwa

Popularność TikToka wśród Amerykanów od dawna budziła obawy służb i polityków o możliwości używania aplikacji przez Chiny do manipulacji, kradzieży danych, dokonywania operacji wpływu i szpiegostwa. Obawy te były powodem uchwalenia przez Kongres w 2024 r. ustawy, która ostatecznie wymusiła na ByteDance sprzedaż amerykańskiego TikToka. Mimo to, niektórzy kongresmeni partii rządzącej twierdzili, że umowa nie pozbawi chińskiego właściciela kontroli nad algorytmem rekomendacji TikToka, na której opiera się cała aplikacja