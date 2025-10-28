Amazon szykuje największą od lat falę zwolnień - według doniesień amerykańskich mediów, pracę może stracić nawet 30 tysięcy osób. Redukcje obejmą około 10 procent biurowej kadry giganta e-commerce i mają być odpowiedzią na nadmierne zatrudnienie w czasie pandemii.

Magazyn firmy Amazon w mieście Rockford w amerykańskim stanie Illinois / Shutterstock

Amazon planuje zwolnić nawet 30 tys. pracowników, głównie z działów biurowych, kadr i reklamy.

To największa fala redukcji zatrudnienia w firmie od 2022 roku, będąca efektem nadmiernego zatrudnienia w czasie pandemii.

Podobne zwolnienia ogłosiły także inne amerykańskie korporacje, m.in. Target i Paramount Skydance.

Dziennik "Wall Street Journal" poinformował, powołując się na źródła, że amerykański gigant sprzedaży internetowej Amazon planuje rozpocząć proces zwolnień nawet 30 tys. pracowników.

Zwolnienia, które mają rozpocząć się w tym tygodniu, dotkną ok. 10 proc. pracowników biurowych przedsiębiorstwa. Gazeta podkreśliła w poniedziałkowej publikacji, że jest to kolejny krok oszczędnościowy podejmowany przez tego giganta internetowego. Cięcia mają dotyczyć m.in. pracowników działu kadr i reklamy. Jedno ze źródeł przekazało, że ostateczna liczba zwolnionych osób jeszcze nie została ustalona.

Największa fala zwolnień w historii?

Według rozmówców gazety koncern chce w ten sposób skorygować okres intensywnego zatrudniania personelu podczas pandemii, gdy wzrósł popyt na zakupy przez Internet. "Wall Street Journal" podkreśla, że będzie to największa fala zwolnień w Amazonie od 2022 r., gdy pracę straciło 27 tys. osób. Stacja CNBC nie wykluczyła, że będą to najbardziej masowe zwolnienia w historii tego przedsiębiorstwa.

Inne firmy też będą zwalniać

Portal Axios ocenił, że przez lata rynek pracy w USA był "zamrożony": nie było zwolnień, ale nie było też nowych umów o pracę. To może zacząć się zmieniać - zapowiedział serwis. Axios poinformował, że również sieć handlowa Target ogłosiła, iż w tym tygodniu zwolni tysiąc pracowników korporacyjnych. O planowanych zwolnieniach poinformował też koncern Paramount Skydance.