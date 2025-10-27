Intensywne opady śniegu zaskoczyły kierowców i mieszkańców północnej oraz środkowej Słowacji. Największe problemy występują na górskich przełęczach, gdzie ruch jest miejscami całkowicie sparaliżowany. Synoptycy ostrzegają, że śnieg nie odpuści – w nocy spodziewane są kolejne opady. Słowacja nie jest jednak jedynym krajem, w którym zrobiło się bielej niż zwykle o tej porze roku.

Intensywne opady śniegu na Słowacji - zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Pierwszy tej jesieni śnieg pojawił się w wielu regionach Słowacji, powodując poważne utrudnienia na drogach, zwłaszcza w rejonach górskich.

Najgorsza sytuacja panuje na przełęczy Čertovica w Niskich Tatrach, gdzie od popołudnia ruch jest sparaliżowany przez ślizgające się ciężarówki i samochody osobowe. Wielu kierowców nie zdążyło jeszcze wymienić opon na zimowe, co dodatkowo pogarsza sytuację.

Problemy występują także na innych górskich trasach, m.in. w rejonie Skalki przy Kremnicy, Šturca, Donovalów oraz w okolicach Ždiaru i Liptovskej Tepličky. W niektórych miejscach kierowcy muszą liczyć się z co najmniej godzinnymi opóźnieniami, a na poboczach stoją unieruchomione pojazdy.

Nadchodzi kolejna fala opadów

Według prognoz, intensywne opady śniegu utrzymają się do pierwszej połowy nocy, a na północy kraju spodziewana jest kolejna fala opadów. Do rana w górach może przybyć nawet 20 centymetrów świeżego śniegu. Służby apelują o ostrożność i przypominają o konieczności dostosowania pojazdów do zimowych warunków.

Silne opady śniegu już od kilku dni utrudniają życie mieszkańcom wyżej położonych miejscowości w Czechach, Austrii i Niemczech. W niektórych regionach, zwłaszcza w austriackim Tyrolu, pokrywa śnieżna przekroczyła 40 centymetrów, a lokalne służby apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. Problemy komunikacyjne pojawiły się także w czeskich górach, gdzie śnieg sparaliżował m.in. okolice Jesioników.

Za nagłe pogorszenie pogody odpowiada napływ chłodnego powietrza oraz rozległy front atmosferyczny, który przynosi opady do większości krajów regionu. Służby apelują do mieszkańców i kierowców o śledzenie komunikatów pogodowych i zachowanie ostrożności, zwłaszcza w rejonach górskich.