O godz. 10:00 na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Warszawie rozpoczną się oficjalne uroczystości związane z wizytą Wołodymyra Zełenskiego w Polsce. Prezydent Ukrainy spotka się z prezydentem Karolem Nawrockim, marszałkami Sejmu i Senatu - Włodzimierzem Czarzastym i Małgorzatą Kidawą-Błońską, a także - jak jest zapowiadane - z premierem Donaldem Tuskiem. Co jeszcze jest przewidziane w planie wizyty? Jakie nastroje panują przed tym długo oczekiwanym przez wielu spotkaniem? Jak komentują je zagraniczne media? Śledźcie relację na żywo na RMF24.pl i słuchajcie Faktów RMF FM.

Oczy całego świata są dziś zwrócone na Polskę. Zagraniczne media zapowiadają wizytę Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie. "Nawrocki, niezadowolony ze stanu stosunków między dwoma sąsiadami, odrzucił co najmniej trzy zaproszenia do Kijowa, a jego otoczenie dawało do zrozumienia, że spodziewa się przyjazdu Zełenskiego do Warszawy. W stosunkach między oboma krajami można spodziewać się napięć z powodu jego wcześniejszej krytyki Kijowa" - pisze w piątek o poranku France24.

"Pan Prezydent Nawrocki postrzega stosunki z Ukrainą w sposób bardziej rygorystyczny niż jego poprzednik Andrzej Duda, konserwatysta, który wspierał Ukrainę" - powiedział przedstawiciel UE agencji AFP.

Karol Nawrocki i Wołodymyr Zełenski mają dziś rozmawiać o kwestiach bezpieczeństwa i wsparciu naszego wschodniego sąsiada, ale też o polityce historycznej, czyli o kwestiach Wołynia.

Plan wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Polsce:

10:00 - ceremonia oficjalnego powitania prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego przez prezydenta Karola Nawrockiego na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego;

10:15 - spotkanie i rozmowa prezydentów w "cztery oczy" w Pałacu Prezydenckim;

11:00 - rozmowy plenarne delegacji pod przewodnictwem prezydentów.

ok. 12 - spotkanie prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego z mediami.

Wołodymyr Zełenski ma się również spotkać z premierem Donaldem Tuskiem. W planach ma również wystąpienie w polskim parlamencie.

Wołodymyr Zełenski przybył do naszego kraju w czwartek wieczorem. Przyleciał tu prosto z Brukseli, gdzie spotkał się z unijnymi liderami. Ukraińskiego przywódcę powitali przedstawiciele strony polskiej oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. Więcej na ten temat można przeczytać TUTAJ .