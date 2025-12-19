Jest prezydencki podpis pod nowelizacją Prawa budowlanego. To oznacza, że po wejściu przepisów w życie rozszerzy się katalog inwestycji, które można rozpocząć bez pozwolenia na budowę, a jedynie zgłaszając projekt. Tak będzie można budować m.in. budynki użyteczności publicznej.

Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację Prawa budowlanego, która ma uprościć i przyspieszyć proces budowlany.

Nowe przepisy pozwalają na rozpoczęcie budowy wybranych obiektów publicznych do 200 mkw. na podstawie zgłoszenia, bez konieczności uzyskania pozwolenia.

Zmiany dotyczą m.in. budynków kultu religijnego, placówek oświatowych, leczniczych, socjalnych.

Chodzi też o przydomowe schrony.

Bez zezwolenia będzie można budować magazyny energii do 20 kWh.

Zmiany w ramach pakietu deregulacyjnego

Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację Prawa budowlanego - poinformowała w czwartek kancelaria prezydenta. Chodzi o ustawę o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja ta była częścią rządowego pakietu deregulacyjnego. Zmiana regulacji wynikała z potrzeby upraszczania i przyspieszania procesu inwestycyjno-budowlanego. Ma się do tego przyczynić poszerzenie katalogu obiektów budowlanych i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.

Co można budować bez pozwolenia?

Do listy dodano m.in. wolnostojące, nie więcej niż dwukondygnacyjne budynki użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie większej niż 200 mkw., "których obszar oddziaływania mieści się na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane".

Zgłoszenie budowy takiego budynku będzie wymagało sporządzenia i załączenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia przez niego dziennika budowy. Obowiązkowe będzie również zawiadomienie organu administracyjnego o zakończeniu budowy, poddanie budowy okresowym kontrolom oraz prowadzenie książki obiektu budowlanego.

Zmiany mają ułatwić budowę m.in. budynków związanych z kultem religijnym, oświatą, działalnością leczniczą, społeczną lub socjalną czy obsługą pocztową.

Łatwiejsza budowa schronów

Katalog obiektów budowlanych wymagających jedynie zgłoszenia został poszerzony również o wolno stojące przydomowe schrony o powierzchni użytkowej do 35 m kw. przeznaczone do ochrony użytkowników budynku mieszkalnego jednorodzinnego. W trybie zgłoszenia możliwa będzie także budowa wolno stojących kontenerów telekomunikacyjnych o powierzchni zabudowy do 35 m kw., a także bezodpływowych zbiorników na wody opadowe lub roztopowe o pojemności nie większej niż 30 m sześc. związanych z produkcją rolną.

Ponadto zakres robót niewymagających pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia, obejmujący dotąd instalowanie pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych i urządzeń fotowoltaicznych, uzupełniono o instalowanie magazynów energii elektrycznej o pojemności nominalnej nie większej niż 20 kWh.

Większość przepisów ustawy wejdzie w życie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.