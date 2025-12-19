Jest prezydencki podpis pod nowelizacją Prawa budowlanego. To oznacza, że po wejściu przepisów w życie rozszerzy się katalog inwestycji, które można rozpocząć bez pozwolenia na budowę, a jedynie zgłaszając projekt. Tak będzie można budować m.in. budynki użyteczności publicznej.
- Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację Prawa budowlanego, która ma uprościć i przyspieszyć proces budowlany.
- Nowe przepisy pozwalają na rozpoczęcie budowy wybranych obiektów publicznych do 200 mkw. na podstawie zgłoszenia, bez konieczności uzyskania pozwolenia.
- Zmiany dotyczą m.in. budynków kultu religijnego, placówek oświatowych, leczniczych, socjalnych.
- Chodzi też o przydomowe schrony.
- Bez zezwolenia będzie można budować magazyny energii do 20 kWh.
Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację Prawa budowlanego - poinformowała w czwartek kancelaria prezydenta. Chodzi o ustawę o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.
Nowelizacja ta była częścią rządowego pakietu deregulacyjnego. Zmiana regulacji wynikała z potrzeby upraszczania i przyspieszania procesu inwestycyjno-budowlanego. Ma się do tego przyczynić poszerzenie katalogu obiektów budowlanych i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.
Do listy dodano m.in. wolnostojące, nie więcej niż dwukondygnacyjne budynki użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie większej niż 200 mkw., "których obszar oddziaływania mieści się na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane".
Zgłoszenie budowy takiego budynku będzie wymagało sporządzenia i załączenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia przez niego dziennika budowy. Obowiązkowe będzie również zawiadomienie organu administracyjnego o zakończeniu budowy, poddanie budowy okresowym kontrolom oraz prowadzenie książki obiektu budowlanego.
Zmiany mają ułatwić budowę m.in. budynków związanych z kultem religijnym, oświatą, działalnością leczniczą, społeczną lub socjalną czy obsługą pocztową.
Katalog obiektów budowlanych wymagających jedynie zgłoszenia został poszerzony również o wolno stojące przydomowe schrony o powierzchni użytkowej do 35 m kw. przeznaczone do ochrony użytkowników budynku mieszkalnego jednorodzinnego. W trybie zgłoszenia możliwa będzie także budowa wolno stojących kontenerów telekomunikacyjnych o powierzchni zabudowy do 35 m kw., a także bezodpływowych zbiorników na wody opadowe lub roztopowe o pojemności nie większej niż 30 m sześc. związanych z produkcją rolną.
Ponadto zakres robót niewymagających pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia, obejmujący dotąd instalowanie pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych i urządzeń fotowoltaicznych, uzupełniono o instalowanie magazynów energii elektrycznej o pojemności nominalnej nie większej niż 20 kWh.
Większość przepisów ustawy wejdzie w życie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.