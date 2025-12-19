Podejrzany o zamordowanie dwóch osób i zranienie dziewięciu kolejnych na Uniwersytecie Browna w Providence nie żyje. Został odnaleziony martwy w czwartek wieczorem. Policja przekazała, że Claudio Valente - były student uczelni i obywatel Portugalii - prawdopodobnie popełnił samobójstwo.

Służby znalazły ciało mężczyzny i dwie sztuki broni

Ciało Valente oraz dwie sztuki broni palnej znaleziono w czwartek wieczorem w magazynie w Salem w New Hampshire. Podejrzany o zaatakowanie w ubiegłą sobotę z bronią w ręku studentów i pracowników uniwersytetu w Providence prawdopodobnie popełnił samobójstwo.

Jesteśmy w stu procentach przekonani, że osiągnęliśmy nasz cel i że sprawa jest zamknięta z punktu widzenia ścigania - powiedział Peter F. Neronha, prokurator generalny stanu Rhode Island.

Dodał, że podejrzany wynajął samochód w Bostonie.

Udało nam się znaleźć ten samochód w New Hampshire. Na podstawie oględzin znaleźliśmy dowody, które powiązały tę osobę z miejscem zbrodni w Rhode Island - zaznaczył Neronha cytowany przez "New York Times".

Związki ze zbrodnią profesora MIT w Massachusetts?

Funkcjonariusze otoczyli wcześniej teren, gdzie natrafiono na porzucony samochód z tablicą rejestracyjną powiązaną z poszukiwanym. Mieszkanka okolicy, Kathy Renzi, przyznała, że nie spodziewała się, iż obława dotrze tak blisko jej domu. Śledczy analizują również możliwe powiązania między strzelaniną na kampusie a zabójstwem profesora MIT w Massachusetts.

Jak podaje CNN, na razie nie ma na to jednoznacznych dowodów.

Według danych zebranych przez CNN do 13 grudnia w USA doszło do co najmniej 75 strzelanin w szkołach, z czego 43 na kampusach uniwersyteckich, a 32 w szkołach podstawowych i średnich. Zginęło co najmniej 31 osób, a ponad 100 zostało rannych.