Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację Prawa o ruchu drogowym i ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Umożliwia ona testowanie tzw. pojazdów zautomatyzowanych na drogach publicznych.

Autonomiczny samochód (zdj. arch.) / Rafał Guz / PAP

Podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawa umożliwia prowadzenie testów pojazdów zautomatyzowanych i w pełni zautomatyzowanych na publicznych drogach w Polsce.

Ustawa definiuje pojazdy zautomatyzowane jako wyposażone w systemy wspomagające kierowanie, natomiast pojazdy w pełni zautomatyzowane mogą poruszać się bez udziału kierowcy.

Więcej informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl

Nowe przepisy pozwalają na prowadzenie na drogach publicznych badań z udziałem pojazdów zautomatyzowanych i w pełni zautomatyzowanych. Ustawa zawiera również definicje obu typów aut.



Pojazd zautomatyzowany wyposażony jest w systemy wspomagające kierowanie, które mogą kontrolować np. utrzymywanie pasa ruchu czy automatyczne hamowanie. Z kolei pojazd w pełni zautomatyzowany - w myśl nowych przepisów - jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez udziału kierowcy.

Nowela wprowadza też zasady uzyskiwania zezwoleń na badania zautomatyzowanych aut. Będą udzielane maksymalnie na rok.

Wysokość opłaty za zezwolenie na testy na obszarze jednego województwa nie może przekroczyć 20 tys. zł. W przypadku wniosku obejmującego od dwóch do pięciu województw opłata nie może przekroczyć 40 tys. zł.

Rejestracja profesjonalna i motocykle na buspasach

Nowe przepisy dotyczą również tzw. rejestracji profesjonalnej. Pozwala ona firmom zajmującym się produkcją, testowaniem, sprzedażą lub naprawą pojazdów na czasowe dopuszczenie ich do ruchu drogowego bez konieczności standardowej rejestracji każdego z nich.

Możliwość profesjonalnej rejestracji pojazdów zostanie rozszerzona na przedsiębiorców, którzy zajmują się obrotem pojazdami używanymi.

Ustawa umożliwia też motocyklom jazdę po buspasach, wraz z autami elektrycznymi i wodorowymi, do 1 stycznia 2028 roku.