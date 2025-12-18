Po niemal 60 latach przerwy tramwaje wracają na ulicę Rakowiecką w Warszawie. Nowa linia rozpocznie kursowanie już 22 grudnia, zapewniając mieszkańcom Dolnego Mokotowa i Wilanowa wygodniejsze połączenie z metrem i uczelniami.

/ UM Warszawa / Materiały prasowe

Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl .

Powrót tramwajów na Rakowiecką

W czwartek podczas jazd testowych prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił, że od 22 grudnia tramwaje ponownie pojawią się na ulicy Rakowieckiej.

Od 22 grudnia warszawiacy będą mogli pojechać tramwajem ulicą Rakowiecką, prawie po 60 latach. To element realizowanej właśnie trasy z Dworca Zachodniego aż na Wilanów, z ominięciem centrum. Dzięki temu odcinkowi mieszkańcy Dolnego Mokotowa czy Wilanowa będą mogli dojechać do metra czy SGH - powiedział Trzaskowski.



Nowa linia tramwajowa

Na początek na trasie pojawi się jedna linia - numer 19.

Zobaczymy, jak się ta linia sprawdzi, jakie będzie obłożenie i jeżeli nasze analizy wskażą, że lepiej puścić tędy dwie linie, to tak będziemy robić - dodał prezydent.

Linia 19 będzie kursować w godzinach szczytu co osiem minut i przewiezie dwa razy więcej pasażerów niż dotychczasowe autobusy.

Prezes Tramwajów Warszawskich Wojciech Bartelski poinformował, że do ukończenia inwestycji pozostały prace zależne od pogody, głównie ostatnie warstwy ścieralne.

Zgodnie z deklaracją wykonawcy będą one wykonywane, jak tylko pozwolą warunki pogodowe. Wtedy też zostanie wprowadzona docelowa organizacja ruchu, przede wszystkim lewoskręt z ulicy Rakowieckiej w Puławską, który jest fizycznie gotowy, i wlot z ulicy Rakowieckiej w aleję Niepodległości - przekazał Bartelski.

Wraz z uruchomieniem tramwaju przywrócony zostanie dotychczasowy układ dwujezdniowy na alei Niepodległości.

Nowe tory na Rakowieckiej zostaną częściowo pokryte rozchodnikiem, a wokół trasy pojawią się 22 nowe drzewa, ponad 900 krzewów oraz ponad 3 tysiące bylin, traw i cebulek kwiatowych.