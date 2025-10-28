Czy dojdzie do spotkania Donalda Trumpa i Władimira Putina w Budapeszcie? "Ten szczyt się odbędzie. Potraktujcie to jako fakt" - powiedział w wywiadzie dla węgierskiej telewizji M1 premier Węgier Viktor Orban.

Premier Węgier Viktor Orban / LUDOVIC MARIN / AFP/EAST NEWS

Premier Węgier Viktor Orban potwierdził, że szczyt prezydentów USA i Rosji w Budapeszcie na pewno się odbędzie, choć dokładna data jest jeszcze nieznana.

Orban podkreślił, że ramy spotkania już istnieją i przypomniał, że podobne szczyty były organizowane szybko po długich przygotowaniach.

Według Orbana, Europa powinna negocjować bezpośrednio z Rosją, by zapewnić bezpieczeństwo kontynentu i przyszłość Ukrainy.

Po więcej informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Ten szczyt się odbędzie. Potraktujcie to jako fakt. Chociaż dokładna data pozostaje nieznana, ramy tego spotkania już istnieją - powiedział węgierski premier.

Spójrzmy na ostatni szczyt pokojowy w Szarm el-Szejk (dot. Strefy Gazy - przyp. red.). Został on sfinalizowany w ciągu trzech dni po miesiącach rozmów przygotowawczych. To samo może się wydarzyć tutaj - stwierdził Orban.

Odnosząc się do swojego poniedziałkowego spotkania z papieżem Leonem XIV w Watykanie, węgierski przywódca powiedział, że "na świecie istnieje obecnie sieć powiązań przeciwstawiających się wojnie, z dwoma centralnymi punktami: jednym, który skupia siły pod przewodnictwem prezydenta USA, i drugim, który skupia ducha, który znajdujemy u Ojca Świętego". Czerpiemy siłę, motywację i błogosławieństwo z obu - dodał.

Premier Węgier ocenił też, że "pokój nigdy nie przyjdzie wyłącznie z rozmów rosyjsko-ukraińskich". Jego zdaniem "Europa musi negocjować bezpośrednio z Rosją, aby osiągnąć szersze porozumienie w sprawie bezpieczeństwa europejskiego i przyszłości Ukrainy".

16 października prezydent USA Donald Trump ogłosił, że spotka się z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem w Budapeszcie. Do spotkania miałoby dojść w ciągu dwóch tygodni. W minioną sobotę Trump oświadczył jednak, że nie spotka się z Putinem, dopóki nie będzie wiedział, że dojdzie do zawarcia porozumienia w sprawie zakończenia wojny.