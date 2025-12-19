Do tragicznego wypadku doszło w nocy na obwodnicy Świebodzina w województwie lubuskim. Dwie osoby zginęły w zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką. Przyczyny wypadku wyjaśniają policja i prokuratura.

Tragiczny wypadek na obwodnicy Świebodzina.

W wyniku zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką na miejscu zginęły dwie osoby podróżujące z przodu auta osobowego.

Pozostałych dwóch pasażerów, zakleszczonych w pojeździe, strażacy uwolnili przy użyciu narzędzi hydraulicznych. Ranni zostali przetransportowani do szpitala.

Jak przekazał rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wielkopolskim, młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak, do wypadku doszło przed północą na wysokości obwodnicy Świebodzina.

Samochód osobowy zderzył się z samochodem ciężarowym, którym podróżował tylko kierowca, a w samochodzie osobowym przebywały cztery osoby - powiedział.

Dodał, że wszystkie osoby z samochodu osobowego były zakleszczone. Strażacy musieli użyć specjalistycznych narzędzi hydraulicznych, żeby je uwolnić - stwierdził.

Młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak przekazał, że dwie osoby, które podróżowały z przodu zginęły. Pozostała dwójka pasażerów, która ucierpiała w wypadku została przetransportowana do szpitala.

Na miejscu pracowało 5 zastępów Państwowej jak i Ochotniczej Straży Pożarnej, 3 karetki oraz policja.

Przyczyny wypadku wyjaśnia policja wraz z prokuraturą.