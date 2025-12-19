W czwartkowej katastrofie odrzutowca biznesowego w Karolinie Północnej w USA zginęło siedem osób, w tym legenda wyścigów NASCAR Greg Biffle wraz z najbliższą rodziną. Maszyna rozbiła się krótko po starcie, pogrążając w żałobie świat sportów motorowych.

Do wypadku doszło w czwartek niedaleko regionalnego lotniska w Statesville w Karolinie Północnej. Samolot Cessna C550, zmierzający w stronę Florydy, wzbił się w powietrze przy niskim zachmurzeniu i mżawce. Kilka minut później pilot podjął próbę powrotu na lotnisko, jednak maszyna runęła na ziemię i stanęła w płomieniach.

"Nagły manewr"

Przyczyny nagłego manewru powrotnego oraz samej katastrofy nie są jeszcze znane, sprawę badają federalne organy bezpieczeństwa transportu. Agencja AP przekazała natomiast, że świadkowie znajdujący się na pobliskim polu golfowym opisali dramatyczne chwile, w których nisko lecący odrzutowiec zmusił ich, by rzucili się na ziemię.

W katastrofie zginął Greg Biffle

Wśród ofiar znajduje się 55-letni Greg Biffle, jego żona Cristina oraz dzieci, Ryder i Emma.

Biffle był uznawany za jednego z najwybitniejszych zawodników w historii NASCAR - zdobywał tytuły mistrzowskie w seriach Trucks oraz Xfinity. Przedstawiciele organizacji wspominają go nie tylko jako znakomitego sportowca, ale przede wszystkim jako bliskiego przyjaciela całej sportowej społeczności.

Rodzina Biffle’ów była znana również z działalności charytatywnej. Angażowali się m.in. w pomoc ofiarom huraganu Helene, dostarczając zapasy do odciętych przez żywioł regionów. Ich bezinteresowną postawę wspominał kongresmen Richard Hudson, przywołując ostatnie rozmowy o planach niesienia dalszej pomocy potrzebującym.