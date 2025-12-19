W czwartkowej katastrofie odrzutowca biznesowego w Karolinie Północnej w USA zginęło siedem osób, w tym legenda wyścigów NASCAR Greg Biffle wraz z najbliższą rodziną. Maszyna rozbiła się krótko po starcie, pogrążając w żałobie świat sportów motorowych.

Samolot Cessna C550 - zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Do wypadku doszło w czwartek niedaleko regionalnego lotniska w Statesville w Karolinie Północnej. Samolot Cessna C550, zmierzający w stronę Florydy, wzbił się w powietrze przy niskim zachmurzeniu i mżawce. Kilka minut później pilot podjął próbę powrotu na lotnisko, jednak maszyna runęła na ziemię i stanęła w płomieniach.

"Nagły manewr"

Przyczyny nagłego manewru powrotnego oraz samej katastrofy nie są jeszcze znane, sprawę badają federalne organy bezpieczeństwa transportu. Agencja AP przekazała natomiast, że świadkowie znajdujący się na pobliskim polu golfowym opisali dramatyczne chwile, w których nisko lecący odrzutowiec zmusił ich, by rzucili się na ziemię.

W katastrofie zginął Greg Biffle

Wśród ofiar znajduje się 55-letni Greg Biffle, jego żona Cristina oraz dzieci, Ryder i Emma.