Były policjant Sebastian S. został oskarżony w związku z niezasadnym użyciem gazu pieprzowego w stosunku do posłanki Magdaleny Biejat. Według prokuratury, przekroczył on swoje uprawnienia. Funkcjonariusz miał pryskać gazem w twarz parlamentarzystki z odległości mniejszej niż dwa metry. Polityczka uczestniczyła wówczas w manifestacji w ramach interwencji poselskiej.

Policja zabezpiecza demonstrację w warszawie, zdjecie ilustracyjne / Radek Pietruszka / PAP

Były policjant Sebastian S. został oskarżony o niezasadne użycie gazu pieprzowego wobec posłanki Magdaleny Biejat.

Śledztwo oparło się na analizie materiałów wideo, opinii biegłych oraz zeznaniach świadków.

Biegły stwierdził, że użycie gazu było nieproporcjonalne i niezasadne, a posłanka nie stanowiła zagrożenia.

Sebastian S. nie przyznał się do zarzutów i grozi mu do 10 lat więzienia.

Gazem w twarz posłanki

Rzecznik Prokuratury Okręgowej prok. Piotr Antoni Skiba przekazał, że Sebastian S. jest oskarżony o to, że 18 listopada 2020 r. na placu Powstańców Warszawy w Warszawie, jako funkcjonariusz policji oddelegowany do zabezpieczania manifestacji tzw. Warszawskiego Strajku Kobiet, podczas czynności służbowych przekroczył swoje uprawnienia, używając w kierunku posłanki na Sejm RP Magdaleny Biejat gazu pieprzowego.

Policjant miał pryskać jej w twarz z odległości mniejszej niż dwa metry, co było niezgodne "z zasadami taktyki i techniki interwencji policyjnej, zasadą proporcjonalności użycia sił i środków, a także z zasadami niezbędności i celowości określonymi w ustawie o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz niezgodne z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora".

Manifestacja z udziałem posłanki Biejat

Magdalena Biejat - wówczas posłanka Razem, dziś związana z Lewicą - uczestniczyła w manifestacji w ramach interwencji poselskiej, tj. w czasie i w związku z pełnieniem przez nią obowiązków służbowych jako posła.

Śledztwo zostało zainicjowane zawiadomieniem z 23 listopada 2020 r. złożonym w listopadzie 2020 r. przez samą parlamentarzystkę.

Podczas manifestacji dochodziło do przepychanek ze służbami porządkowymi. Nieumundurowani policjanci wyciągali z tłumu protestujących uczestników pokojowego zgromadzenia.

Posłanka Magdalena Biejat próbowała interweniować, wzywając do zaprzestania niezasadnego użycia przemocy, trzymając na wysokości twarzy legitymację poselską. Wówczas jeden z nieumundurowanych policjantów prysnął w twarz pokrzywdzonej gazem pieprzowym, a następnie ukrył się za szpalerem umundurowanych funkcjonariuszy - przekazał prok. Skiba.

W trakcie śledztwa przesłuchano posłankę Biejat i policjantów uczestniczących w tym wydarzeniu, a także poddano analizie dostępny materiał wideo oraz uzyskano opinię z zakresu fonoskopii i antropologii.

Dzięki powyższym czynnościom procesowym wytypowano prawdopodobnego sprawcę, jednakże zarówno początkowa opinia z zakresu antropologii, jak i rozpoznanie przez świadka nie nosiły znamion kategoryczności, a tożsamość sprawcy nie została ustalona w sposób niebudzący wątpliwości - wyjaśnił prok. Skiba.