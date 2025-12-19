Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o podatku od spadków i darowizn - poinformowała w czwartek kancelaria prezydenta. Wprowadza ona nowe zasady dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego oraz daje większą elastyczność w zgłaszaniu nabycia spadku. Dzięki zmianom łatwiej będzie uniknąć niechcianych kłopotów podatkowych po otrzymaniu spadku.

Prezydent podpisał ustawę zmieniającą moment powstania obowiązku podatkowego przy spadku / Shutterstock

Nowa ustawa zmienia moment powstania obowiązku podatkowego od spadków i darowizn.

Spadkobierca musi mieć postanowienie sądu lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, aby móc działać przed urzędem skarbowym.

Wprowadzono możliwość przywrócenia terminu na zgłoszenie nabycia własności lub przedsiębiorstwa.

Nowe przepisy umożliwiają wzruszenie decyzji odmownej organu podatkowego, jeśli sąd przywróci termin zgłoszenia.

Ustawa wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu, więc warto poznać szczegóły, by nie narazić się na niepotrzebne problemy podatkowe.

Nowy moment powstania obowiązku podatkowego

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą, obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn będzie powstawał w chwili uzyskania dokumentów potwierdzających przyjęcie spadku, czyli z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego poświadczenia spadkowego.

Według obecnych przepisów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą nabycia spadku, a to - jak stanowi Kodeks Cywilny - dzieje się w momencie śmierci spadkodawcy. Przy czym spadkobierca ma 6 miesięcy na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, a brak oświadczenia jest równoznaczny z przyjęciem spadku. Jeśli więc ktoś, kto nie wie o otrzymaniu spadku, nie złoży oświadczenia w tym terminie, to faktycznie bezwiednie nabywa spadek i podlega obowiązkowi podatkowemu.

Na dodatek spadkobierca musi uzyskać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, aby móc występować przed organami skarbowymi. Bez tych dokumentów spadkobierca nie może być stroną postępowania podatkowego.



Możliwe przywrócenie terminu

Dodatkowo w ustawie znalazły się przepisy mające na celu wprowadzenie możliwości przywrócenia terminu do zgłoszenia nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych oraz terminu do zgłoszenia nabycia w drodze dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego własności przedsiębiorstwa. Chodzi o to, że członkowie najbliższej rodziny zwolnieni są od podatku od spadków i darowizn pod warunkiem terminowego zgłoszenia nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Termin ten nie podlega przywróceniu w oparciu o przepisy Ordynacji podatkowej, a niezłożenie zgłoszenia w terminie powoduje utratę zwolnienia i opodatkowanie nabytego spadku czy darowizny.

Kiedy przepisy wejdą w życie?

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku niezgłoszenia przez nabywcę nabycia w drodze dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego własności przedsiębiorstwa lub udziału w nim.

Zgodnie z ustawą, terminy będą przywracane na wniosek podatnika, jeżeli uprawdopodobni on, że niezachowanie pierwotnego terminu nastąpiło bez jego winy.

W ustawie znalazły się też przepisy, których celem jest możliwość wzruszenia decyzji organu podatkowego, jeśli odmówi on podatnikowi przywrócenia terminu do złożenia zgłoszenia i jeżeli w wyniku wniesienia przez podatnika do sądu administracyjnego skargi na takie postanowienie, termin ten zostanie przywrócony. Jeśli termin zostanie przywrócony w wyniku orzeczenia sądu, możliwe będzie uchylenie decyzji odmownej organu podatkowego i umorzenie podstępowania podatkowego.

Ustawa ma wejść w życie w 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.