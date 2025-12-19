Raków Częstochowa z awansem bezpośrednio do 1/8 finału. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok w fazie play-off, a Legia Warszawa już poza rozgrywkami. Zakończyła się faza ligowa Ligi Konferencji. Trzy nasze kluby rozgrają zimą kolejne spotkania. Z kim mogą się zmierzyć?

Radość piłkarzy Rakowa Częstochowa po awansie do 1/8 finału Ligi Konferencji / CHARA SAVVIDOU / PAP/EPA

Kibice Rakowa Częstochowa muszą uzbroić się w cierpliwość.

Drużyna, która zakończyła fazę ligową Ligi Konferencji na drugim miejscu z dorobkiem 14 punktów, pozna swojego rywala dopiero po zakończeniu fazy play-off.

Potencjalni przeciwnicy Rakowa to Omonia Nikozja, Jagiellonia Białystok, Fiorentina lub HNK Rijeka.

Lech Poznań i Jagiellonia Białystok już w lutym powalczą w fazie play-off.

Jagiellonia, która zajęła 17. miejsce w tabeli, może trafić na Fiorentinę lub Rijekę.

Lech, sklasyfikowany na 11. pozycji, zmierzy się z jednym z dwóch zespołów: KuPS Kuopio z Finlandii lub Shkendiją Tetowo z Macedonii.

Losowanie par play-off odbędzie się 16 stycznia. Mecze rozegrane zostaną 19 i 26 lutego, a spotkania 1/8 finału zaplanowano na marzec.

Możliwe scenariusze na fazę play-off i następnie 1/8 finału w dużej mierze ogranicza tabela Ligi Konferencji, bo to miejsca zajęte przez poszczególne kluby decydują o tym, z kim te ekipy powalczą w kolejnej rundzie.

Raków czeka na rywala

Najdłużej na rywala poczekają kibice Rakowa Częstochowa. Ta drużyna zajęła w fazie ligowej świetne, drugie miejsce, gromadząc 14 punktów. Raków musi więc poczekać na rozstrzygnięcia w fazie play-off. Wiadomo, że w tej fazie trafi na jednego z czterech możliwych rywali. To Omonia Nikozja, z którą częstochowianie wczoraj wygrali oraz... Jagiellonia Białystok, Fiorentina lub HNK Rijeka.

Lech i Jagiellonia powalczą w fazie play-off

Lech i Jagiellonia zagrają już na początku lutego w fazie play-off a rywali poznają podczas losowania 16 stycznia. Białostoczanie, którzy zajęli 17. miejsce w tabeli, trafią na wspomniane już Fiorentinę lub Rijekę.

Poznaniacy znaleźli się na 11. pozycji. Potencjalni przeciwnicy "Kolejorza" to fińskie KuPS Kuopio i macedońska Shkendija Tetowo. Sztab trenerski mistrzów Polski może uśmiechnąć się do kolegów po fachu z Jagiellonii, bo białostoczanie w fazie ligowej zagrali z oboma tymi przeciwnikami. Z Shkendiją zremisowali na wyjeździe a KuPS pokonali na własnym stadionie.

Mecze fazy play-off zaplanowano na 19 i 26 lutego. Pojedynki 1/8 finału zostaną rozegrane w marcu.