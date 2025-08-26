​W niedzielę w nocy na ulicy Marszałkowskiej w Warszawie doszło do poważnego wypadku. 27-letni obywatel Gruzji, będący pod wpływem alkoholu, potrącił na przejściu dla pieszych 25-letnią kobietę. Mężczyzna usłyszał już zarzuty.

Policjanci zatrzymali 27-letniego Gruzina, który jest podejrzany o potrącenie 25-latki na przejściu dla pierwszych w Warszawie; mężczyzna usłyszał zarzuty / Wydział Wywiadowczo-Patrolowy Komendy Stołecznej Policji /

Wypadek na przejściu dla pieszych

Do zdarzenia doszło w niedzielę, tuż przed godz. 1:00. Kierujący samochodem osobowym potrącił 25-latkę, która przechodziła przez oznakowane przejście dla pieszych na zielonym świetle.

Sprawca nie udzielił pomocy rannej kobiecie i oddalił się z miejsca wypadku. Poszkodowana z obrażeniami została przetransportowana do szpitala.

Szybka reakcja policji

Informacja o wypadku oraz poszukiwanym pojeździe natychmiast trafiła do policyjnych patroli. Kilkadziesiąt minut po zdarzeniu funkcjonariusze stołecznego Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego zauważyli w Alejach Jerozolimskich samochód z widocznymi uszkodzeniami - rozbitą szybą czołową i maską.

Kierowca został zatrzymany. Okazało się, że 27-letni obywatel Gruzji prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości - miał ponad promil alkoholu w organizmie.

Zdjęcie z miejsca zdarzenia / Wydział Wywiadowczo-Patrolowy Komendy Stołecznej Policji /

Mężczyzna usłyszał zarzuty

Mężczyzna został zatrzymany, a pojazd odholowano na policyjny parking. Po zebraniu materiału dowodowego przez policjantów z Komendy Rejonowej Warszawa I, 27-latek usłyszał zarzuty spowodowania wypadku drogowego, kierując pojazdem w stanie nietrzeźwości.

Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.