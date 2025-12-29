Od 1 stycznia 2026 roku wchodzą w życie nowe, bardziej restrykcyjne zasady dotyczące wjazdu do warszawskiej Strefy Czystego Transportu. Zmiany obejmą przede wszystkim właścicieli starszych samochodów, ale nie zabraknie wyjątków dla mieszkańców stolicy i wybranych grup społecznych.

/ Fot. Szymon Pulcyn, UM Warszawa /

Nowe przepisy nie zmienią granic Strefy Czystego Transportu – wciąż będą one przebiegać wzdłuż al. Prymasa Tysiąclecia, Al. Jerozolimskich, Trasy Łazienkowskiej, al. Stanów Zjednoczonych, ul. Wiatracznej oraz torów kolejowych wzdłuż północnej obwodnicy kolejowej do al. Prymasa Tysiąclecia.

Zgodnie z harmonogramem przyjętym podczas wprowadzania SCT w 2024 roku, od 2026 roku poszerzona zostanie lista pojazdów objętych zakazem wjazdu do strefy.

Kto nie wjedzie do SCT od 2026 roku?

Od początku 2026 roku do Strefy Czystego Transportu nie będą mogły wjeżdżać:

pojazdy z silnikiem benzynowym wyprodukowane przed 2000 rokiem lub niespełniające normy Euro 3,

pojazdy z silnikiem Diesla wyprodukowane przed 2009 rokiem lub niespełniające normy Euro 5.

Oznacza to, że maksymalny wiek pojazdu z silnikiem benzynowym wyniesie 26 lat, a z silnikiem Diesla – 17 lat.

Wyjątki dla mieszkańców i nie tylko

Nowe obostrzenia nie będą dotyczyć - pod warunkiem, że pojazd był zarejestrowany przed 1 stycznia 2024 roku - przez mieszkańców Warszawy płacących podatki w stolicy oraz osób, które ukończyły 70 lat przed końcem 2023 roku.

Pozostałe wyjątki obejmują m.in. osoby z niepełnosprawnościami oraz służby. Kierowcy nieobjęci żadnymi wyjątkami mogą wjechać pojazdami niespełniającymi wymogów do strefy przez 4 dni w roku.

/ UM Warszawa /

Za nieuprawniony wjazd do Strefy Czystego Transportu grozi mandat do 500 zł. Legalność wjazdu do strefy kontroluje straż miejska na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Kolejny etap za dwa lata

Drugi etap zaostrzenia przepisów zaplanowano na koniec 2027 roku.

Od stycznia 2028 roku nowe zasady obejmą także mieszkańców Warszawy płacących podatki w stolicy. Wówczas nie będą mogli poruszać się po strefie pojazdem z silnikiem Diesla starszym niż 13 lat oraz pojazdem benzynowym starszym niż 22 lata.

Oznacza to, że do strefy nie wjadą już samochody benzynowe wyprodukowane przed 2005 rokiem lub niespełniające normy Euro 4 oraz diesle wyprodukowane przed 2014 rokiem lub niespełniające normy Euro 6.

Władze miasta podkreślają, że wprowadzenie kolejnych etapów SCT ma na celu poprawę jakości powietrza w Warszawie oraz ochronę zdrowia mieszkańców.