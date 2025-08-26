Już wkrótce do polskich domów trafi nowy poradnik kryzysowy, przygotowany przez ekspertów MSWiA, MON i RCB. Pierwsze egzemplarze mają otrzymać mieszkańcy województw objętych Tarczą Wschód. Broszura ma pomóc obywatelom przygotować się na różne sytuacje zagrożenia.

W broszurze znajdą się informacje dotyczące tego, co należy włożyć do plecaka ewakuacyjnego / Shutterstock

Poradnik kryzysowy - co zawiera?

Nowy poradnik kryzysowy, przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ma być praktycznym narzędziem dla każdego gospodarstwa domowego. W niewielkiej, biało-czerwonej broszurze znajdą się m.in. informacje dotyczące znaków ostrzegawczych CBRN (chemical, biological, radiological and nuclear) oraz sygnałów alarmowych.

Poradnik jest już przygotowany. Broszura nie jest rozbudowana, ale zawiera kluczowe treści, które były konsultowane nie tylko z ekspertami z MSWiA i MON, ale również z ekspertami zewnętrznymi - wyjaśnia wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.

Poradnik składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera wskazówki, jak przygotować się na zagrożenie, druga - jak działać w trakcie kryzysu. Obywatele dowiedzą się m.in., jak budować odporność na poziomie rodziny, chronić się przed dezinformacją, rozpoznawać sygnały alarmowe, przygotować się do ewentualnej ewakuacji, a także jak udzielić pierwszej pomocy.



Wiceszef MSWiA podkreśla, że w pierwszej kolejności poradnik powinien trafić do mieszkańców objętych Tarczą Wschód, czyli województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Chcemy, aby pierwsze egzemplarze poradnika kryzysowego jeszcze w tym roku trafiły do mieszkańców; uważam, że jako pierwsi powinni je otrzymać obywatele wschodniej części kraju - zaznacza Leśniakiewicz.



Dystrybucja i wsparcie strażaków

Na początku poradnik będzie dostępny w internecie - na stronach rządowych. Do końca roku pierwsze egzemplarze drukowane mają być dostarczane do domów. W dystrybucji mogą pomóc ochotnicze straże pożarne, które mają również udzielać instruktażu i informacji. Będziemy prosić o koordynację tej akcji Komendanta Głównego PSP oraz komendantów wojewódzkich - zapowiada Leśniakiewicz.

Nie wyklucza się, że akcja rozdawania poradników zostanie połączona z propagowaniem montażu czujek pożarowych. Całość przedsięwzięcia ma być dużym wyzwaniem logistycznym. Mamy nadzieję, że ludzie będą chcieli skorzystać z poradnika, bo dobrze byłoby, żeby obywatele wiedzieli, jak reagować w określonej sytuacji zagrożenia - podkreśla wiceszef MSWiA.

Porady na każdą sytuację

Poradnik, wzorowany m.in. na szwedzkich rozwiązaniach, ma w przystępny sposób wyjaśniać, jak przygotować się do funkcjonowania w sytuacji kryzysowej. Obejmuje zarówno zagrożenia intencjonalne, jak i przypadkowe, np. awarie przemysłowe. W broszurze znajdą się także informacje o tym, jak przetrwać przez 72 godziny w warunkach kryzysu.

Jednym z kluczowych elementów jest instrukcja przygotowania tzw. plecaka ewakuacyjnego. Powinien on zawierać najważniejsze rzeczy, takie jak dokumenty, leki, wodę, żywność na kilka dni, latarkę czy powerbank. Przygotowanie plecaka z wyprzedzeniem zwiększa szanse na szybkie i bezpieczne działanie w przypadku ewakuacji.



Co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym? / RCB /

Poradnik także w innych językach

Na razie poradnik przygotowano w wersji polskiej, ale w przyszłości planowane są także tłumaczenia na inne języki. Broszura ma być dostępna dla wszystkich obywateli, niezależnie od miejsca zamieszkania.