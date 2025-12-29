W Katowicach podpisano w poniedziałek porozumienie ws. zabezpieczenia pracowników PG Silesia. Wcześniej kilka godzin trwały rozmowy w ramach Trójstronnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników, w których uczestniczył m.in. minister energii Miłosz Motyka.

/ RMF24

Porozumienie ws. zabezpieczenia pracowników PG Silesia podpisano w poniedziałek po południu w ramach Trójstronnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników.

Porozumienie zawiera m.in. z jednej strony gwarancje alokacji dla pracowników spółki PG Silesia - w razie jej upadłości lub likwidacji - do kopalń Polskiej Grupy Górniczej i Południowego Holdingu Węglowego, a z drugiej strony deklarację właściciela dot. dalszej pracy kopalni w ramach dzierżawy jej majątku

W rozpoczętym w poniedziałek przed południem spotkaniu zespołu trójstronnego brał udział m.in. minister energii Miłosz Motyka.

W Przedsiębiorstwie Górniczym Silesia w Czechowicach-Dziedzicach protest rozpoczął się 22 grudnia - pod ziemię zeszło ok. 20 osób.

Związkowcy domagali się gwarancji zatrudnienia w pobliskiej kopalni w razie likwidacji lub upadłości Silesii, a także nowelizacji ustawy górniczej, tak aby objęła także tę prywatną spółkę. Według nich poprawka powinna trafić do Sejmu i zostać przyjęta do końca stycznia.

Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia w Czechowicach-Dziedzicach to największa prywatna kopalnia węgla w Polsce. Jej udział w polskim rynku w 2022 r. wynosił około 3 proc. w produkcji węgla energetycznego i 2,3 proc. w produkcji węgla kamiennego łącznie.