Prawie 2 promile alkoholu w organizmie miał 26-latek i dodatkowo był pod wpływem narkotyków, gdy kierował audi bez uprawnień. Na pasach w Sarbinowie w województwie zachodniopomorskim potrącił matkę z dzieckiem. "Został zatrzymany po ucieczce z miejsca zdarzenia" – poinformowała oficer koszalińskiej policji nadkom. Monika Kosiec.

Zdj. poglądowe / Shutterstock

Do zdarzenia doszło w środę po godz. 19 przy ul. Nadmorskiej w Sarbinowie. Przechodzącą przez pasy turystkę z dzieckiem potrącił kierowca audi.

Zamiast zatrzymać się i udzielić pomocy, mężczyzna wcisnął gaz i uciekł z miejsca zdarzenia. Po otrzymaniu informacji od świadków zdarzenia, do działań przystąpili policjanci z koszalińskiej komendy, a także funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie. 26-latek został zatrzymany – zrelacjonowała przebieg wydarzeń nadkom. Kosiec.

Dodała, że potrąconej kobiecie i dziecku na szczęście nic się nie stało, nie wymagali hospitalizacji.

Policjantka poinformowała w piątek, że zatrzymany 26-letni mężczyzna usłyszał zarzuty kierowania pojazdem bez uprawnień, w stanie nietrzeźwości i pod wpływem środków odurzających, ucieczki z miejsca zdarzenia oraz posiadania znacznej ilości narkotyków. Podczas zatrzymania miał przy sobie blisko 80 gramów marihuany.

Sąd Rejonowy w Koszalinie w piątek przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec podejrzanego areszt na trzy miesiące.

Za popełnione czyny 26-latkowi grozi do 10 lat więzienia, a także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.