Dramatyczne sceny w warszawskim metrze. 42-latek próbował wepchnąć pod nadjeżdżający pociąg kobietę. Do zdarzenia doszło 13 sierpnia w godzinach porannego szczytu na stacji Młociny - informuje reporter RMF MAXX.

42-latek usiłował wepchnąć kobietę pod pociąg metra / Komenda Stołeczna Policji / Policja

Według relacji świadków 42-latek na zatłoczonym peronie próbował wepchnąć kobietę bezpośrednio pod nadjeżdżający skład, po czym uciekł. Na szczęście pasażerka nie spadła na tory.

Dzięki współpracy z bielańskimi policjantami oraz nagraniom z monitoringu, szybko ustalono wizerunek oraz personalia mężczyzny. Jeszcze tego samego dnia został zatrzymany przez funkcjonariuszy Metra Warszawskiego - dowiedział się reporter RMF MAXX.

Mężczyzna usłyszał zarzut z art. 160 kodeksu karnego - narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za czyn ten grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

Decyzją prokuratury mężczyzna został skierowany na badania sądowo-psychiatryczne. Śledczy nie zdecydowali się na zastosowanie wobec podejrzanego środków zapobiegawczych.

Policja apeluje do wszystkich pasażerów metra o zachowanie ostrożności podczas przebywania na peronach oraz o natychmiastowe zgłaszanie wszelkich niebezpiecznych sytuacji.

