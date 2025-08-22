Wczoraj 63-letni mężczyzna, ruszając samochodem, potrącił swojego 1,5-rocznego wnuka w jednej z miejscowości w gminie Opole Lubelskie. Dziecko trafiło do szpitala, jego stan jest monitorowany. Policja bada okoliczności wypadku i apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi na małe dzieci podczas wykonywania prac na posesjach.

Do potrącenia doszło na terenie podwórka jednej z miejscowości w gminie Opolu Lubelskim / KPP Opole Lubelskie /

Do wypadku doszło około godziny 13:00. Według ustaleń policji, 63-letni mężczyzna po wyjściu z domu wsiadł do swojego samochodu marki VW Touran. Podczas ruszania z miejsca nie zauważył 1,5-rocznego wnuka, który sam wyszedł z domu. W momencie, gdy mężczyzna ruszył autem do przodu, doszło do potrącenia dziecka. 63-latek usłyszał płacz i zobaczył dziecko znajdujące się tuż przy samochodzie.

LPR w akcji

Na miejsce wypadku wysłano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratowniczego. Dziecko i jego matka zostali nim przetransportowani do szpitala. Stan dziecka jest monitorowany przez lekarzy.

Policja informuje, że 63-letni mężczyzna był trzeźwy.

Apel policji

Funkcjonariusze prowadzą czynności wyjaśniające okoliczności tego tragicznego wypadku. Jednocześnie apelują do wszystkich osób wykonujących prace na posesjach o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w obecności małych dzieci. Policja przypomina, że chwila nieuwagi podczas obsługi pojazdów lub maszyn może prowadzić do poważnych konsekwencji.

Mundurowi podkreślają, jak ważne jest, by przed rozpoczęciem jazdy lub pracy maszynami upewnić się, że w pobliżu nie znajdują się dzieci. Zalecają również wyznaczanie bezpiecznych stref zabaw dla najmłodszych, z dala od miejsc, gdzie poruszają się pojazdy czy prowadzone są prace gospodarcze.