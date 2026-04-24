Wierni Archidiecezji Warszawskiej mogą odetchnąć z ulgą. W piątek 1 maja 2026 roku nie będą musieli zachowywać tradycyjnej wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych. Arcybiskup Adrian Galbas udzielił specjalnej dyspensy na ten dzień, tłumacząc swoją decyzję wyjątkowym charakterem majowego weekendu.

Piątek 1 maja rozpoczyna w tym roku długi majowy weekend, który sprzyja rodzinnym i towarzyskim spotkaniom. 

Z tej okazji arcybiskup Adrian Galbas, powołując się na Kodeks Prawa Kanonicznego, postanowił udzielić dyspensy od obowiązku powstrzymywania się od spożywania mięsa wszystkim osobom przebywającym w granicach Archidiecezji Warszawskiej.

Jak podkreślił hierarcha, decyzja została podjęta po rozważeniu „słusznych racji duszpasterskich” oraz z myślą o „radosnym przeżywaniu dni okresu paschalnego”.

Zamiast postu modlitwa i wsparcie dla potrzebujących

Arcybiskup Galbas zaznaczył, że osoby korzystające z dyspensy powinny w zamian ofiarować dowolną modlitwę według intencji Ojca Świętego. Dodatkowo zachęcił wiernych do materialnego wsparcia osób biednych.

"Korzystających z dyspensy zobowiązuję, aby tego dnia ofiarowali dowolną modlitwę według intencji Ojca Świętego, a także zachęcam, by materialnie wsparli biednych" - napisał arcybiskup w oficjalnym komunikacie.

Dyspensa obejmuje wszystkich przebywających w granicach Archidiecezji Warszawskiej, niezależnie od miejsca zamieszkania. Oznacza to, że zarówno mieszkańcy, jak i osoby odwiedzające stolicę i okoliczne miejscowości w majowy weekend, mogą skorzystać z udogodnienia.

Przypomnijmy, że katolików, którzy ukończyli 14. rok życia, obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych we wszystkie piątki w roku. 

Jeśli w piątek przypada uroczystość, to znosi ona obowiązek wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

Oprócz tego biskup diecezjalny może jednak udzielić wiernym dyspensy na terytorium swojej diecezji.

