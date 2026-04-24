W miejscowości Tarnówka w powiecie złotowskim (woj. wielkopolskie) doszło do tragicznego zdarzenia. W czwartek wieczorem odnaleziono ciało 13-letniego chłopca. Nastolatek został przysypany ziemią na terenie składowiska materiałów sypkich. Sprawą zajmują się policja i prokuratura.

Zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Jak informuje reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat, do zdarzenia doszło w czwartek, 23 kwietnia, tuż przed godziną 22. O zaginięciu chłopca poinformowała jego rodzina, która rozpoczęła poszukiwania na własną rękę.

To właśnie bliscy odnaleźli ciało 13-latka w okolicach cmentarza w Tarnówce, na terenie składowiska materiałów sypkich - między innymi piachu oraz żwiru.



Wstępne ustalenia prokuratury

Według ustaleń prokuratury, chłopiec bawił się w tym miejscu, gdy doszło do tragicznego zdarzenia.

Jak przekazują śledczy, dziecko bawiło się w wyrobisku i najprawdopodobniej zostało przysypane ziemią. Na tym etapie postępowania nie ma przesłanek, które wskazywałyby na udział osób trzecich.

Wiele wskazuje na to, że doszło do nieszczęśliwego wypadku.

Na miejscu pracowali funkcjonariusze policji oraz prokurator.

Na piątek zaplanowano sekcję zwłok 13-latka, która ma pomóc w ustaleniu dokładnych przyczyn śmierci dziecka.