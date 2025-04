Od dziś podróżujący pociągami do lub z Warszawy, mogą korzystać z transportu publicznego, dokupując bilet miejski za jedyne 2 złote. To nowa usługa w aplikacji PKP Intercity, gdzie przy jednej płatności pasażer otrzyma bilet łączony na podróż pociągiem oraz dojazd do lub z dworca.

W aplikacji PKP Intercity można kupić tańszy bilet warszawskiej komunikacji (zdj. podglądowe) / Shutterstock Od wtorku będzie można kupić bilet Intercity jednocześnie z biletem na warszawską komunikację miejską - przekazał minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Jak dodał, aż 80 proc. biletów sprzedawanych jest w sieci. Nowa propozycja to efekt współpracy PKP Intercity i Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Dzięki niej, za jedyne 2 zł więcej, pasażerowie mogą cieszyć się 75-minutowym biletem na wszystkie formy transportu miejskiego w stolicy - metro, tramwaje, autobusy oraz pociągi SKM. Standardowa cena biletu 75-minutowego to 4,40 zł. Jak to działa? Podczas zakupu biletu kolejowego do lub z Warszawy przez aplikację PKP Intercity wystarczy wybrać opcję przejazdu pojazdami Warszawskiego Transportu Publicznego. Bilet miejski jest ważny przez 12 godzin przed odjazdem pociągu z Warszawy lub po jego przyjeździe i obowiązuje w pierwszej strefie biletowej ZTM. Aby skorzystać z komunikacji miejskiej, pasażerowie muszą jedynie zeskanować kod QR w tramwaju, autobusie, pociągu SKM lub przed bramkami na stacji metra. Usługa, którą teraz wdrażamy, jest prosta - w jednym miejscu mamy dwa bilety. Jestem przekonana, że wpłynie to na wzrost liczby pasażerów komunikacji miejskiej w Warszawie - powiedziała dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego Katarzyna Strzegowska. Bilet jest ważny przez 75 minut, a jego ważność wskazuje pasek postępu umieszczony pod kodem QR. W przypadku kontroli biletowej w komunikacji miejskiej wystarczy okazać kod QR w aplikacji PKP Intercity. Zobacz również: Zderzenie tramwajów w Warszawie. 18 poszkodowanych

Autobus wypadł z drogi, w wóz OSP uderzyła ciężarówka. Poważne wypadki na S2 Bilety w innych miastach Z entuzjazmem na nową ofertę patrzą również przedstawiciele PKP, którzy mają nadzieję, że podobne rozwiązania zostaną wprowadzone również w innych dużych miastach Polski. Dla pasażera najważniejsze jest to, żeby zakup usługi był jak najprostszy - powiedział prezes PKP Intercity Janusz Malinowski. Kolejarze chcą namówić władze innych dużych miast jak Gdańsk, Poznań, Wrocław, Kraków czy okręgu górnośląskiego do takiego rozwiązania.