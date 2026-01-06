Siedmiomiesięczne dziecko bez oznak życia znaleźli policjanci w mieszkaniu przy ul. Modzelewskiego w Warszawie. Funkcjonariusze zostali wezwani w nocy.

W nocy z poniedziałku na wtorek stołeczni policjanci otrzymali sygnał od sąsiadów o awanturze w mieszkaniu przy ul. Modzelewskiego - poinformował TVN24.

Drzwi mieszkania nikt nie chciał otworzyć, więc policjanci przy pomocy strażaków siłowo weszli do środka.

W mieszkaniu znajdowało się dwoje opiekunów oraz siedmiomiesięczny chłopiec bez oznak życia.

Wszystko wskazywało, że dziecko nie żyło od kilku godzin, o czym miały świadczyć ślady na jego ciele - ustalił portal.

Reanimacja prowadzona przez funkcjonariuszy nic nie dała, a ratownicy medyczni stwierdzili śmierć dziecka.

Policjanci zatrzymali w tej sprawie dwoje opiekunów.