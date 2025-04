Koleje Śląskie, mimo przebudowy Katowickiego Węzła Kolejowego, uruchomiły dodatkowe połączenia na długi majowy weekend. Więcej pociągów jedzie w Beskidy. Przewoźnik zapowiada też połączenie do Zakopanego, które zwykle jest w rozkładzie wakacyjnym.

Dodatkowe pociągi i majówkowa oferta Kolei Śląskich / LUKASZ KALINOWSKI / East News

Na majówkę Koleje Śląskie uruchomiły dodatkowe pociągi do Beskidów i Zakopanego , a także wprowadziły promocyjną ofertę biletów grupowych dostępną w aplikacji mobilnej.

, a także wprowadziły promocyjną ofertę biletów grupowych dostępną w aplikacji mobilnej. Od 6 maja pasażerów czekają utrudnienia związane z jednotorowym ruchem i zmniejszoną liczbą pociągów na odcinkach Brynów - Katowice Ligota oraz Czechowice-Dziedzice - Bielsko-Biała.

i zmniejszoną liczbą pociągów na odcinkach Brynów - Katowice Ligota oraz Czechowice-Dziedzice - Bielsko-Biała. Jakie zmiany dokładnie czekają podróżnych po długim weekendzie majowym i jak najlepiej się do nich przygotować? Dowiedz się więcej!

Dodatkowe pociągi i majówkowa oferta Kolei Śląskich

Koleje Śląskie uruchomiły dodatkowe, przyspieszone kursy do Wisły - od 26 kwietnia w dni wolne oraz 2 maja pociąg Równica wyrusza z Katowic, a skład Soszów z Rybnika. Dodatkowe połączenia zostaną w rozkładzie jazdy Kolei Śląskich do jesieni. W rozkładzie jazdy jest też dodatkowy pociąg Klimczok, relacji Rajcza - Wodzisław Śląski. W Tatry będzie można wybrać się pociągiem Ornak, który od 1 do 4 maja pojedzie w wydłużonej relacji z Częstochowy do Zakopanego.

Oprócz dodatkowych pociągów Koleje Śląskie przygotowały specjalną majówkową ofertę dostępną wyłącznie w aplikacji mobilnej Kaeśka. W promocji "Solo Plus na Majówkę" bilety dla grupy od dwóch do sześciu osób można kupić w atrakcyjnej cenie: pierwszy pasażer płaci 40 zł, a każdy kolejny - maksymalnie pięć osób - tylko 20 zł za cały dzień przejazdów pociągami Kolei Śląskich (z wyjątkiem odcinka Bohumin - Chałupki). Promocja obowiązuje od 26 kwietnia do 5 maja.

Z myślą o rowerzystach w rozkładzie jazdy pojawiły się także dodatkowe kursy obsługiwane przez Velo Cug - specjalny pociąg Kolei Śląskich z miejscem dla 36 rowerów. Choć Velo Cug został stworzony z myślą o najpopularniejszych trasach, rower można przewieźć każdym pociągiem Kolei Śląskich - wszystkie składy mają strefy rowerowe, mieszczące od 4 do 14 jednośladów. Bilet na przewóz roweru należy kupić z wyprzedzeniem.

Jednotorowy ruch i mniej pociągów od 6 maja

We flocie Kolei Śląskich jeździ nie tylko Velo Cug, ale i Velo Bus - autobus z przyczepą przystosowaną do przewozu 15 rowerów. Kursuje on na południowych odcinkach linii S5, gdzie prace torowe prowadzi PKP PLK. Tuż po długim weekendzie, od 6 maja, w życie wejdą także ograniczenia w ruchu pociągów związane z remontami na torach prowadzonymi przez PKP PLK.

Od 6 maja ruch pociągów na odcinku Brynów - Katowice Ligota będzie prowadzony jednotorowo, co zmniejszy liczbę pociągów oraz spowoduje zmiany w godzinach odjazdów. W dni robocze liczba pociągów kursujących na linii S4 w pełnej relacji Katowice - Tychy Lodowisko spadnie z 56 do 40. Oprócz tego jedna wieczorna para pociągów linii S6 zostanie skrócona do Czechowic-Dziedzic, a pięć par pociągów różnych linii dojedzie tylko do Ligoty - informuje Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich.

Ruch jednotorowy będzie obowiązywać również na szlaku Czechowice-Dziedzice Południowe - Bielsko-Biała Główna, gdzie od 6 do 16 maja, w dni robocze prowadzone będą prace przy nowym wiadukcie wzdłuż ul. Kwietniewskiego.