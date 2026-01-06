Nowy Rok w regionie płockim (Mazowieckie) rozpoczął się od policyjnego pościgu za nieletnim kierowcą, który ukradł samochód. Najbliższe trzy miesiące spędzi on w tymczasowym ośrodku wychowawczym.

16-latek ukradł samochód i omijał blokady / Mazowiecka Policja /

1 stycznia tuż przed północą zgłoszono kradzież samochodu w powiecie łęczyckim.

Kierowca zignorował sygnały do zatrzymania, rozpoczął ucieczkę i popełnił szereg wykroczeń, m.in. jazda pod prąd, łamanie sygnalizacji świetlnej, przekraczanie podwójnej linii ciągłej. Podczas pościgu staranował policyjny radiowóz i ominął blokady.

Policja ustaliła tożsamość sprawcy - to 16-letni mieszkaniec powiatu płockiego.

3 stycznia nastolatek został zatrzymany i trafił do policyjnej Izby Dziecka.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

1 stycznia tuż przed północą dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Płocku otrzymał zgłoszenie o kradzieży samochodu na terenie powiatu łęczyckiego w województwie łódzkim. Z informacji przekazanych przez zgłaszającego wynikało, że sprawca może kierować się w stronę Gostynina i Płocka.

Na przewidywaną trasę natychmiast skierowano policyjne patrole. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie szybko namierzyli poszukiwany pojazd. Kierowca jednak nie zamierzał poddać się kontroli - mimo wyraźnych sygnałów świetlnych i dźwiękowych, zignorował polecenia policjantów i rozpoczął ucieczkę.

Podczas pościgu młody kierowca popełnił szereg wykroczeń: nie stosował się do sygnalizacji świetlnej, jechał pod prąd i przekraczał podwójną linię ciągłą. Zdołał ominąć blokady ustawione przez policję, a na jednej z ulic w Płocku staranował policyjny radiowóz. Ostatecznie porzucił skradziony samochód na terenie gminy Brudzeń Duży i próbował uciec pieszo.

Policjanci szybko ustalili tożsamość sprawcy. Okazał się nim 16-letni mieszkaniec powiatu płockiego. 3 stycznia nastolatek został zatrzymany i trafił do policyjnej Izby Dziecka.

Nieletni odpowie za kradzież pojazdu, jazdę bez uprawnień, niezatrzymanie się do kontroli drogowej, spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz liczne wykroczenia. Chłopak przyznał się do winy. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego środka zapobiegawczego - najbliższe trzy miesiące spędzi w tymczasowym ośrodku wychowawczym.