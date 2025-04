Czy możemy się spodziewać, że podróże kolejowe będą nas więcej kosztować? Prezes PKP Intercity Janusz Malinowski stwierdził, że nie ma decyzji w tej sprawie.

Pociąg PKP Intercity / Shutterstock

Dziennikarze zapytali prezesa PKP Intercity Janusza Malinowskiego, czy jego firma zamierza podnieść ceny biletów. Odpowiedział on, że "nie zapadły żadne decyzje" w tej sprawie.

Z perspektywy pasażerów deklaracja prezesa PKP Intercity to oczywiście dobra wiadomość, choć trudno przesądzać, jak długo utrzyma się taka sytuacja.

Tanie bilety PKP: Jak je zdobyć?

Ceny biletów PKP Intercity są dynamiczne. Co to oznacza? Dostępność biletów promocyjnych zależy od popularności danego pociągu. Wystarczy więc czasem wybrać skład o nieco mniej popularnej godzinie, by kupić tańszy bilet.

Ostatnio PKP Intercity wprowadziło podwyżki cen biletów w styczniu 2023 roku. Spółka na początku lutego 2023 r. wycofała się ze swojej decyzji. PKP Intercity wyjaśniło wtedy, że powrót do poprzednich cen jest możliwy w związku z dodatkowymi działaniami optymalizacyjnymi oraz dzięki zwiększeniu rekompensaty w ramach umowy dot. świadczenia usług publicznych.

Cztery kategorie pociągów PKP Intercity?

PKP Intercity oferuje podróże czterema kategoriami pociągów. Twoje Linie Kolejowe (TLK) i InterCity (IC) to połączenia ekonomiczne. Express InterCity (EIC) i obsługiwane pojazdami Pendolino Express InterCity Premium (EIP) to z kolei połączenia ekspresowe.