Przez ponad rok 36-letnia mieszkanka gminy Raciąż (woj. mazowieckie) regularnie okradała swoją 81-letnią sąsiadkę, wykorzystując zgubione przez seniorkę klucze. Złodziejka została zatrzymana dzięki fotopułapce, którą zainstalował syn pokrzywdzonej. Kobiecie grozi do 10 lat więzienia.
- 36-letnia kobieta przez ponad rok okradała 81-letnią sąsiadkę, wchodząc do jej domu pod nieobecność seniorki.
- Złodziejka korzystała z kluczy, które starsza pani zgubiła.
- Syn seniorki zainstalował w domu matki fotopułapkę, która nagrała złodziejkę na gorącym uczynku.
Przez ponad 12 miesięcy 36-letnia mieszkanka gminy Raciąż (woj. mazowieckie) regularnie okradała swoją 81-letnią sąsiadkę. Kobieta wykorzystywała zgubione przez seniorkę klucze, aby pod jej nieobecność wchodzić do domu i zabierać pieniądze oraz inne wartościowe przedmioty. W sumie kobieta dopuściła się 11 kradzieży.
Początkowo znikające pieniądze tłumaczono roztargnieniem starszej pani. Jednak powtarzające się sytuacje wzbudziły czujność jej syna. W październiku postanowił zainstalować w domu matki fotopułapkę. Kamera zarejestrowała, jak sąsiadka wchodzi do domu, zabiera 900 zł z szafki i wychodzi.
W jednym z przypadków 36-latka ukradła również kartę bankomatową seniorki. Zapłaciła nią za zakupy w sklepie stacjonarnym oraz za zamówienie internetowe na ponad 400 zł. Po zablokowaniu karty wyrzuciła ją.
Policjanci przeszukali dom podejrzanej, gdzie znaleźli m.in. klucze należące do pokrzywdzonej. Kobieta przyznała się do winy, tłumacząc, że działała "okazjonalnie", gdy widziała, że starsza pani wychodzi z domu.
Łącznie usłyszała 13 zarzutów, w tym kradzieży z włamaniem i przywłaszczenia karty bankomatowej. Grozi jej do 10 lat więzienia.