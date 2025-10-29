Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zatrzymała obywatela Wielkiej Brytanii, byłego instruktora wojskowego, podejrzanego o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi. Mężczyzna miał przekazywać informacje o ukraińskich siłach zbrojnych w zamian za pieniądze.

SBU zarzymało Brytyjczyka, który przekazywał informacje Rosjanom / Prokuratura Generalna Ukrainy /

Jak poinformował w środę ukraiński Ośrodek Prokuratora Generalnego, zatrzymany Brytyjczyk przyjechał do Ukrainy w styczniu 2024 roku.

Początkowo prowadził szkolenia dla żołnierzy w Mikołajowie, a następnie pracował w jednym z oddziałów przygranicznych. Pod koniec września 2024 roku, po zakończeniu działalności instruktorskiej, przeniósł się do Odessy, gdzie nawiązał kontakt z przedstawicielem rosyjskich służb specjalnych.

Według śledczych, mężczyzna zgodził się przekazywać za wynagrodzeniem informacje o charakterze wojskowym.

W maju 2025 roku miał przekazać m.in. współrzędne lokalizacji ukraińskich jednostek, zdjęcia obiektów szkoleniowych oraz dane umożliwiające identyfikację żołnierzy. Analiza korespondencji potwierdziła również realizację innych zadań na rzecz rosyjskich służb, w tym zbieranie informacji o obiektach w Odessie, rozmowy na temat użycia materiałów wybuchowych oraz próby uzyskania dostępu do dowództwa ukraińskich oddziałów.

Za jedno z tych zadań miał otrzymać 6 tysięcy dolarów.

Zarzuty dla zdrajcy

27 października tego roku postawiono mu zarzuty na podstawie art. 114-2 §3 Kodeksu Karnego Ukrainy, dotyczące nieuprawnionego ujawniania danych o Siłach Zbrojnych w warunkach stanu wojennego. Sąd, na wniosek prokuratora, zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt bez możliwości wyjścia za kaucją.

Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności oraz konfiskata mienia.

Śledztwo prowadzi SBU przy wsparciu kontrwywiadu. Zgodnie z Konstytucją Ukrainy, zatrzymany jest uznawany za niewinnego do czasu prawomocnego wyroku sądu.