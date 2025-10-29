Po groźnym wypadku w sali zabaw w Lublinie, gdzie 11-letnia dziewczynka złamała kręgosłup po tym, jak skoczyła na poduszkę, która powinna być napompowana, a nie była, skontrolowane mają być wszystkie tego typu obiekty na Lubelszczyźnie. Ich sprawdzenie zlecił wojewoda. Kontrole przeprowadzi kilka instytucji.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Na Lubelszczyźnie zostaną skontrolowane wszystkie sale zabaw dla dzieci.

Na razie nie wiadomo, ile ich jest, bo prawo nie wymaga ich ewidencjonowania.

Kontrole przeprowadzą pracownicy sanepidu, nadzoru budowlanego, inspekcji pracy i inspekcji handlowej.

Decyzja jest pokłosiem tragedii, do której doszło w sobotę - 11-latka skoczyła na poduszkę, która powinna być napompowana, jednak nie była.

Dziewczynka ma złamany kręgosłup, ale nieoficjalnie wiadomo, że do przerwania rdzenia kręgowego nie doszło.

W sobotnie przedpołudnie w jednej z sal zabaw w Lublinie doszło do poważnego wypadku , w wyniku którego 11-letnia dziewczynka trafiła do szpitala z ciężkimi obrażeniami ciała. Finalnie okazało się, że ma złamany kręgosłup. Jak wynika z ustaleń policji, dziecko skoczyło z wysokości około dwóch metrów, lądując na poduszce, która powinna być napompowana powietrzem, a nie była. Do tragedii doszło w trakcie przyjęcia urodzinowego.

Winnym wypadku, którzy powinni dopilnować, aby poduszka była napompowana, może grozić do pięciu lat więzienia . Policja przesłuchała rodzinę poszkodowanej dziewczynki oraz innych świadków obecnych w sali zabaw w chwili zdarzenia. Ustalono również, że obsługa centrum rozrywki była trzeźwa.

Decyzja wojewody: Będą kontrole sal zabaw

Sprawdzenie sal zabaw - wszystkich na Lubelszczyźnie - zlecił wojewoda. Kontrole przeprowadzą pracownicy sanepidu, nadzoru budowlanego, inspekcji pracy i inspekcji handlowej.

Po pierwsze będziemy sprawdzać standardy techniczne. Czy obiekty są bezpieczne i przeznaczone do takich usług, czy wszystkie urządzenia posiadają odpowiednie certyfikaty, czy pracownicy są odpowiednio przeszkoleni i czy potrafią reagować w sytuacjach kryzysowych - powiedział Marcin Bubicz, rzecznik wojewody.

Dodał, że nie wiadomo, jak dużo sal zabaw dla dzieci działa w województwie, bo prawo nie wymaga ich ewidencjonowania.

W sprawie wypadku śledztwo prowadzi lubelska prokuratura.