W tym roku po raz pierwszy mieszkańcy Łodzi 1 listopada nie będą płacić za przejazdy autobusami i tramwajami. W związku z dniem Wszystkich Świętych w weekend w Łodzi kursować będzie osiem specjalnych linii tramwajowych i autobusowych oznaczonych literą C. Będą też zmiany na pozostałych liniach MPK.

Mieszkańcy Łodzi 1 listopada nie będą płacić za przejazdy autobusami i tramwajami. / Shutterstock

Mieszkańcy Łodzi 1 listopada będą mogli korzystać z autobusów i tramwajów MPK bez konieczności kupowania biletów.

To pierwsza taka decyzja w mieście, która ma zachęcić do wyboru transportu publicznego zamiast samochodu w dniu Wszystkich Świętych.

W sobotę za darmo będzie można korzystać z linii miejskich i z docierających poza granice miasta.

Specjalne linie na cmentarze

W sobotę i niedzielę w związku ze świętem kursować będzie osiem specjalnych linii oznaczonych literą C, którymi łodzianie dojadą na cmentarze.

Linia C1 połączy cmentarze przy ul. Ogrodowej i na Dołach, C2 - cmentarze Zarzew i Radogoszcz, C3 - z Retkini na cmentarze przy ul. Rzgowskiej i Kurczaki, C4 - cmentarze przy ul. Szczecińskiej, Radogoszcz i na Dołach, C5 - cmentarze przy ul. Kurczaki i Rzgowskiej, C6 - cmentarze przy ul. Kurczaki, Rzgowskiej, Zarzew i na Zakładowej, C7 - cmentarze przy ul. Szczecińskiej i Zarzew, C8 - cmentarze przy ul. Sopockiej, na Rudzie, w Starej Gadce i przy Rzgowskiej.

Dodatkowe linie mają kursować w godz. 9.00-17.00 z częstością od 10 do 20 minut, zależnie od trasy.

Zmiany w kursowaniu i organizacji ruchu

Ponadto częściej pojadą także autobusy i tramwaje, m.in. na liniach tramwajowych 2, 6, 7, 10B, 11 i 15 oraz linie autobusowe, m.in. 52, 64, 69, 70, 76, 81, 83 i 99.

Dodatkowo, aby dojechać bliżej cmentarzy, swoje trasy zmienią m.in. linia 52 (cm. Kurczaki), 55B (cm. Zarzew), 57 (cm. Doły), 59 (cm. Ogrodowa i cm. Mania), 64 (cm. Doły i cm. Zarzew), 73 (cm. Ogrodowa i cm. Mania), 81 (cm. Doły), 83 (cm. Szczecińska i cm. Mania), 86 (cm. Doły), 87 (cm. Ogrodowa i cm. Doły).

W ten weekend w okolicach wszystkich łódzkich cmentarzy - podobnie jak w latach poprzednich - obowiązywać będzie zmieniona organizacja ruchu.