Za dwa lata w Warszawie zacznie obowiązywać kolejny etap strefy czystego transportu (SCT). Nowe przepisy obejmą samochody benzynowe z normą Euro 3 oraz diesle z normą Euro 5. Takich aut jest obecnie zarejestrowanych w stolicy prawie 130 tysięcy.

Strefa Czystego Transportu w Warszawie / Michał Żebrowski / East News

Kolejny etap SCT w Warszawie

Od 2026 roku, kiedy to zaczął obowiązywać drugi etap wdrażania SCT w Warszawie po strefie mogą jeździć auta benzynowe z Euro 3 lub diesle z Euro 5. Za dwa lata już nie będą one mogły wjechać do strefy. Od 2028 roku, w warszawskiej strefie czystego transportu pojazd z silnikiem benzynowym (w tym LPG) będzie musiał spełniać normę Euro 4 lub być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2005 r. lub pojazd z silnikiem Diesla (w tym LPG) będzie musiał spełniać normę przynajmniej Euro 6 lub być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2014 r.

Według danych ministerstwa cyfryzacji, w tej chwili zarejestrowanych jest, w samej Warszawie aut z silnikiem benzynowym spełniającym normę Euro 3 - 64 896 sztuk, a z silnikiem Diesla spełniającym normę Euro 5 - 64 392.

Wśród tych aut są popularne benzynowe m.in. Toyoty Yaris (I i II generacji), Skody Fabie, VW Polo (IV) i Golfy (IV i V), a także Fordy Focusy, Ople Astry (G, H) czy Toyoty Corolle. Natomiast z silnikami Diesla to np. Skody Octavie i Suberb (II), VW Passaty B7 i Tiguany, Renault Laguny i Megane (III), Fordy Mondeo Mk4 i Focusy Mk3, Citroeny C5 II i Peugeoty 508, a także BMW serii 3 E90/E91.

W 2030 roku kolejne zmiany

Kolejny etap wdrażania SCT zacznie obowiązywać od 2030 roku. Wtedy do strefy nie będą mogły wjeżdżać auta benzynowe z normą Euro 4 i z silnikiem Diesla z normą Euro 6. To ponad 260 tys. samochodów zarejestrowanych w Warszawie (benzynowych 99 855, Diesli - 166 927).

Ostatni etap wdrażania SCT zacznie obowiązywać od 2032 roku. Kolejne ponad 125 tys. aut teraz zarejestrowanych (benzynowych z Euro 5 - 107 328 i Diesla z Euro 6d - 20) nie będzie mogło jeździć po SCT.

W sumie w ciągu sześciu lat zakaz wjazdu do SCT będzie dotyczył ponad pół miliona samochodów zarejestrowanych aktualnie w samej stolicy. Do tego dochodzą auta osób mieszkających w Warszawie ale mających samochody zarejestrowane poza stolicą.

Stołeczni radni PiS wielokrotnie proponowali projekt uchwały, która pozwalałaby mieszkańcom Warszawy jeździć po SCT samochodami będącymi ich własnością, bez względu na wiek aut. Projekty nie uzyskały aprobaty radnych KO i ruchów miejskich.

Przewodniczący komisji infrastruktury i inwestycji radny Piotr Wertenstein-Żuławski podkreślił, że wprowadzenie SCT było poprzedzone trzymiesięcznymi konsultacjami, wypowiedziało się wiele tysięcy mieszkańców. Wypracowane rozwiązania, które są kompromisem, zostały wprowadzone. Już ponad 40 tys. mieszkańców Warszawy wymieniło samochody w ramach przygotowań do SCT - takie mamy dane z bazy ewidencji pojazdów - powiedział radny.

Obowiązująca od 1 lipca 2024 roku strefa ograniczona jest Al. Prymasa Tysiąclecia, Al. Jerozolimskimi, Trasą Łazienkowską, Al. Stanów Zjednoczonych, ul. Wiatraczną oraz torami kolejowymi wzdłuż północnej obwodnicy kolejowej do Al. Prymasa Tysiąclecia. Obejmuje większość Śródmieścia oraz fragmenty Woli, Ochoty i Pragi-Południe. Obejmuje obszar o powierzchni 37 km kw.

SCT w Krakowie i innych miastach

Od 1 stycznia br. strefa czystego transportu obowiązuje także w Krakowie. Obejmuje ok. 60 proc. powierzchni miasta. Kierowcy pojazdów niespełniających wymogów SCT muszą zapłacić za wjazd do niej. Z opłat zwolnieni są mieszkańcy Krakowa, którzy kupili samochód przed 26 czerwca 2025 r.

Części mieszkańców stolicy Małopolski nie spodobał się sposób wprowadzenia i zasady SCT. Był to jeden z powodów rozpoczęcia akcji referendalnej. Pod wnioskiem o zwołanie referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego i rady Krakowa podpisało się niemal 134 tys. mieszkańców. W połowie marca wniosek został złożony w Krajowym Biurze Wyborczym Delegaturze w Krakowie.

W między czasie prezydent tego miasta ugiął się pod naciskiem mieszkańców i zaproponował projekt uchwały korygującej zasady obowiązującej SCT.

We wtorek uchwałę o wprowadzeniu SCT przyjęli radni Szczecina. Ma ona objąć Stare Miasto: całą nadodrzańską część starówki i fragment tzw. górnego tarasu, w granicach ulic: Wyszyńskiego, Tkackiej, do linii Trasy Zamkowej. Tam do Strefy Czystego Transportu wjechać będą mogły samochody z silnikami benzynowymi, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2000 r. (lub spełniające wymagania normy emisji spalin przynajmniej Euro 3) oraz diesle nie starsze niż z 2005 r. z normą Euro 4. Pojazdy niespełniające tych wymogów będą mogły wjechać do Strefy bez ograniczeń 30 dni w roku.

Strefę czystego transportu zamierzają wprowadzić też Katowice. Tam proponowany obszar SCT to okolice rynku z już i tak niewielkim ruchem samochodowym.