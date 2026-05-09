W samym sercu Szwajcarii, w historycznym Schwyz, stoi Haus Betlehem – najstarszy zachowany drewniany dom w Europie. Budowla z 1287 roku nie tylko opiera się upływowi czasu, ale także fascynuje swoim wyjątkowym stylem i burzliwą historią.

Najstarszy drewniany dom Europy – historia Haus Betlehem w Schwyz w Szwajcarii / Shutterstock

Haus Betlehem to najstarszy drewniany dom Europy, zbudowany w 1287 roku w Szwajcarii przez zamożną rodzinę.

Ten dwupiętrowy dom przetrwał pożary, spory i wieki dzięki nieprzerwanemu użytkowaniu i regularnej konserwacji.

Przebudowy z XVI i XVIII wieku dodały mu unikalnego charakteru, zachowując średniowieczną architekturę i detale wnętrz.

Obecnie to muzeum i miejsce spotkań, które nadal fascynuje swoją historią i autentycznością.

Lato 1287 roku. W Schwyz, w sercu Szwajcarii, zamożna rodzina rozpoczyna budowę wyjątkowego, dwupiętrowego drewnianego domu. Wybierają najlepsze drewno z pobliskiego lasu, współpracując z mistrzami cieśli nad stworzeniem rezydencji, która ma służyć im i kolejnym pokoleniom. Nie przypuszczają, że ich dom, nazwany później Haus Betlehem, przetrwa ponad siedem wieków i stanie się jednym z najcenniejszych zabytków Europy.

Dziś Haus Betlehem to nie tylko relikt przeszłości - to żywe świadectwo średniowiecznej architektury i społecznych zmian, jakie zachodziły w tym regionie. Budynek powstał na cztery lata przed podpisaniem słynnego dokumentu, który dał początek Konfederacji Szwajcarskiej. Od początku służył jako dwór dla zamożnej rodziny, a jego nowoczesny, jak na tamte czasy, blokowy design i praktyczny układ pomieszczeń budziły podziw mieszkańców okolicy.

Tajemnica długowieczności: ciągłość i troska mieszkańców

Haus Betlehem przetrwał nie tylko upływ czasu, ale i liczne kataklizmy. W XVII wieku pożar strawił niemal całą wieś, ale dom ocalał. Przetrwał także burzliwe spory, które sprawiły, że jeszcze starszy Dom Nideröst (1176) został rozebrany i zmagazynowany. Jak to możliwe, że Haus Betlehem nie podzielił ich losu?

Kluczem do długowieczności tych budynków była nieprzerwana obecność mieszkańców. "Domy przetrwają, jeśli są zamieszkane i użytkowane" - tłumaczą eksperci. Gdy budynek zostaje opuszczony, zaczyna się jego nieuchronny upadek. To właśnie ciągłość użytkowania, dbałość o konserwację i regularne naprawy sprawiły, że domy takie jak Haus Betlehem mogły trwać przez stulecia. Archeolodzy, badając te konstrukcje metodą dendrochronologii, potwierdzają autentyczność wiekowych materiałów.

Przebudowy, renowacje i nowe życie dla wiekowych murów

W ciągu wieków Haus Betlehem przeszedł liczne przebudowy. W 1540 roku cały budynek podniesiono o 1,5 metra, dodając pod nim piwnicę. W XVIII wieku wzbogacono go o boczne altany i ozdobne okiennice, a charakterystyczny alpejski dach pokryto gontem, ułożonym bez użycia gwoździ i obciążonym baliami oraz kamieniami.

Wnętrza zachwycają bogactwem detali - od malowideł ściennych, przez boazerię, po artystycznie zdobione sufity i reprezentacyjne sale. Na dolnym piętrze znajduje się sala z dużym oknem i przestronny pokój ogrodowy. Główne pomieszczenia reprezentacyjne mieszczą się na pierwszym piętrze, a wiele oryginalnych elementów przetrwało do dziś.

Mimo licznych modyfikacji, Haus Betlehem zachował swój historyczny charakter i autentyczność. Ostatni mieszkańcy opuścili go w latach 80. XX wieku. Po gruntownej renowacji budynek stał się muzeum i miejscem spotkań, a jego konserwacją zajmują się specjaliści od ochrony zabytków.