Prezydent Karol Nawrocki zażądał od Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka akt sprawy opozycjonisty z czasów PRL, Adama Borowskiego. Informację przekazał szef kancelarii prezydenta, Zbigniew Bogucki. Prezydent powołał się na przepisy konstytucji dotyczące prawa łaski.
We wtorek warszawski sąd rejonowy zdecydował w sprawie wykonania kary pozbawienia wolności wobec Borowskiego za znieważenie prawnika i posła KO Romana Giertycha. Wtorkowe orzeczenie wykonawcze jest kolejną odsłoną sprawy toczącej się wobec Borowskiego - obecnie szefa warszawskiego klubu "Gazety Polskiej" - w związku z jego wypowiedzią w TV Republika z 2020 r.
"Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki, działając na podstawie art. 139 Konstytucji, postanowił zażądać od Prokuratora Generalnego w trybie art. 567 par. 2 Kodeksu postępowania karnego przedstawienia akt sprawy Pana Adama Borowskiego, bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni" - napisał Bogucki na X.
Szef KPRP odniósł się do artykułu konstytucji mówiącego o prezydenckim prawie łaski. Z kolei art. 567. par. 2 Kodeksu postępowania karnego odnosi się do wszczęcia postępowania o ułaskawienie z urzędu. "Prokurator Generalny przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej akta sprawy lub wszczyna z urzędu postępowanie o ułaskawienie w każdym wypadku, kiedy Prezydent tak zadecyduje" - głosi przepis.
Bogucki zamieścił we wpisie również zdjęcie z postanowieniem Prezydenta RP o zażądaniu przedstawienia mu akt sprawy Borowskiego, na którym widnieje data 24 marca tego roku oraz podpis Karola Nawrockiego.