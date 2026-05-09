Płynący z Argentyny wycieczkowiec MV Hondius ma dotrzeć do Teneryfy w archipelagu Wysp Kanaryjskich w niedzielny poranek. Hiszpańskie władze poinformowały, że po ewakuacji pasażerów część załogi pozostanie na pokładzie i uda się statkiem do Holandii, gdzie jednostka zostanie zdezynfekowana. Kapitanem wycieczkowca jest Polak Jan Dobrogowski.

MV Hondius / Elton Monteiro/Xinhua News/East News / East News

Według informacji przekazanych przez hiszpańską minister zdrowia Monicę Garcię, 17 członków załogi zejdzie na ląd, a następnie zostaną repatriowani. Co najmniej 30 pozostanie natomiast na pokładzie i uda się do Holandii, gdzie wycieczkowiec zostanie poddany dezynfekcji.

Ewakuacja pasażerów

Władze hiszpańskie, wspierane przez Światową Organizację Zdrowia oraz Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, przygotowały szczegółowy plan ewakuacji. Jak przekazał szef hiszpańskiego MSW Fernando Grande-Marlaska, wszyscy pasażerowie zostaną repatriowani do swoich krajów, a 14 obywateli Hiszpanii czeka kwarantanna w Madrycie.

Szef WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, po spotkaniu z premierem Pedro Sanchezem udał się na Teneryfę, by nadzorować akcję ewakuacyjną. "To nie jest kolejny Covid-19. Obecne zagrożenie dla zdrowia publicznego związane z hantawirusem pozostaje niskie. (...) Ryzyko dla was, w waszym codziennym życiu na Teneryfie, jest niskie" - poinformował w oświadczeniu na X.

Tragiczne skutki

Dramatyczne wydarzenia na MV Hondius rozpoczęły się na początku kwietnia, gdy statek wyruszył w rejs po Atlantyku z południowej Argentyny. W niedzielę 3 maja WHO poinformowała o śmierci trzech osób na pokładzie, do tej pory potwierdzono osiem przypadków zakażenia hantawirusem - groźnym patogenem przenoszonym głównie przez gryzonie.

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób wydało wytyczne dotyczące postępowania wobec prawie 150 pasażerów, którzy po przybyciu na Teneryfę mają zostać poddani szczegółowej obserwacji. Osoby z objawami powinny zostać potraktowani priorytetowo i w zależności od stanu zdrowia odizolowane na Teneryfie lub ewakuowane do swojego kraju pochodzenia - podkreślono w komunikacie ECDC.

Decyzja o przyjęciu MV Hondius do portu na Teneryfie wywołała kontrowersje wśród lokalnych władz Wysp Kanaryjskich. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez bronił jednak stanowiska swojego rządu. Przyjęcie prośby WHO i zapewnienie bezpiecznego portu (dla statku MV Hondius) jest naszym moralnym i prawnym obowiązkiem wobec naszych obywateli, Europy oraz prawa międzynarodowego - zaznaczył.