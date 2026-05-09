Miłośnicy kolejowych podróży na południe Europy mają powody do radości. W piątek 26 czerwca popularny pociąg do Chorwacji wyruszy w pierwszy kurs. Adriatic Express w sezonie wakacyjnym będzie kursował z większą częstotliwością, bo aż 6 razy w tygodniu. Nowością będzie możliwość bezpośredniego dojazdu także na słoweńskie wybrzeże Adriatyku. Bilety na pociąg do Rijeki i Kopru są już w sprzedaży.

Adriatic Express 2026 – powraca pociąg do Rijeki i Kopru. Sprawdź nowości! / Shutterstock

Adriatic Express: Powrót letniego hitu, czyli pociągu do Rijeki w Chorwacji

Wakacje zapowiadają się wyjątkowo dla wszystkich, którzy planują urlop za granicą i cenią wygodę podróży koleją. Adriatic Express, który w ubiegłym sezonie zyskał ogromną popularność wśród polskich turystów, powraca na tory. W swój pierwszy kurs odjedzie 26 czerwca. Pociąg ponownie ruszy z Warszawy, a na trasie zatrzyma się w wielu polskich miastach, by ostatecznie dotrzeć do Rijeki w Chorwacji lub, po raz pierwszy, do słoweńskiego Kopru.

Nowością w tym roku jest podział składu w Lublanie - część wagonów pojedzie do Rijeki, a część do Kopru. Dodatkowo, pasażerowie będą mogli skorzystać z łączonego biletu na autobus, który z Lublany dowiezie ich bezpośrednio do włoskiego Triestu.

Pociąg do Rijeki: Rozszerzona trasa i większa częstotliwość kursów

Adriatic Express to jedna z najdłuższych tras kolejowych w Europie - liczy około 1240 kilometrów. W tym sezonie pociąg będzie kursował aż sześć razy w tygodniu.

Wyjazdy zaplanowano od 26 czerwca do końca sierpnia. Skład wyjedzie z Warszawy Wschodniej o godzinie 13:36, z Katowic o 16:47, a z Wiednia o 22:00. Po drodze pociąg przejedzie przez Czechy, Austrię i Słowenię, zatrzymując się w takich miastach jak Opoczno, Włoszczowa, Zawiercie, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Tychy, Rybnik, Wodzisław Śląski i Chałupki. Do Rijeki dotrze o 10:04 następnego dnia, natomiast do Kopru - o 9:37.

W tym roku skrócono czasy przejazdu na kluczowych odcinkach. Z turystycznej Opatiji do Katowic dojedziemy w równe 16 godzin, a do Warszawy w 18 godzin i 41 minut - to ponad 40 minut szybciej niż w ubiegłym sezonie. Z Rijeki do Katowic podróż potrwa 16 godzin i 17 minut, a do Warszawy 18 godzin i 58 minut. Osoby wybierające się do Kopru dotrą z Warszawy w 19 godzin i 33 minuty, a z Katowic w 16 godzin i 50 minut.

Bilety na pociąg do Rijeki już w sprzedaży - jakie ceny?

Sprzedaż biletów na Adriatic Express rozpoczęła się 5 maja. Jak informuje przewoźnik, ceny promocyjne w ofercie Super Promo International zaczynają się od 44,90 EUR (około 194 zł) za miejsce z Warszawy do Kopru lub Rijeki, a z Katowic już od 39,90 EUR (około 173 zł) za miejsce do siedzenia w wagonie 2 klasy. Za miejsce w kuszetce trzeba zapłacić od 69,90 EUR (około 303 zł).

Rijeka - atrakcje turystyczne, smaki lata i festiwale

Rijeka, położona w północno-zachodniej Chorwacji, to trzecie co do wielkości miasto kraju, słynące z portu rybackiego i przemysłu. Choć dotąd ustępowała popularnością takim kurortom jak Split czy Dubrownik, w tym sezonie ma szansę stać się jednym z hitów wakacyjnych wyjazdów Polaków. Miasto zachwyca bogatą historią, zabytkami oraz niepowtarzalnym klimatem.

Warto zobaczyć barokową katedrę Św. Wita, kościół Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny oraz Zamek Trsat - jedną z najstarszych fortyfikacji na chorwackim wybrzeżu, z której rozciąga się spektakularny widok na okolicę. Rijeka to także liczne muzea, w tym Muzeum Morskie i Muzeum Sztuki Nowoczesnej, oraz tętniąca życiem promenada Korzo, pełna kawiarni, sklepików i restauracji.

Miłośnicy lokalnej kuchni znajdą tu wiele regionalnych przysmaków - od gulaszu z dorsza, przez klopsiki z sardynek, po risotto z mątwy. W czerwcu i lipcu w mieście odbywa się festiwal Rijeka Summer Nights, który przyciąga artystów z całej Europy. Warto także odwiedzić lokalny targ rybny oraz warzywno-owocowy, gdzie można kupić świeże produkty prosto od chorwackich sprzedawców.

Słoweński Koper - nowość na trasie

Nowością w ofercie Adriatic Express jest bezpośrednie połączenie do Kopru - największego miasta słoweńskiego wybrzeża. To idealna baza wypadowa do zwiedzania Słowenii, a także wycieczek do włoskiego Triestu, dokąd można dojechać autobusem z Lublany. Koper zachwyca kameralną starówką, zabytkami i przepięknymi widokami na Adriatyk.