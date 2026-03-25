Cieśnina Ormuz / Shutterstock

Amerykański wywiad wykrył dwa typy min morskich rozstawionych przez irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) w cieśninie Ormuz.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Według informacji przekazanych przez amerykański wywiad irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) rozmieścił w cieśninie Ormuz dwa typy min morskich. Pierwszy z nich to pływająca mina Mahan 3, ważąca aż 300 kilogramów. Urządzenie to wyposażone jest w czujniki akustyczne, które pozwalają na wykrycie obecności statku z odległości około trzech metrów. Co istotne, aktywacja tej miny następuje na podstawie dźwięku, co sprawia, że nie ma znaczenia materiał, z którego wykonany jest kadłub atakowanej jednostki.

Drugim wykrytym typem jest denna mina Maham 7 o masie 220 kilogramów. Może być ona rozmieszczana zarówno przez małe kutry, jak i śmigłowce. Ten rodzaj miny jest szczególnie groźny dla mniejszych jednostek, takich jak barki desantowe czy okręty patrolowe. Maham 7 może być instalowana na głębokościach od 3 do 91 metrów.

Amerykańska odpowiedź na zagrożenie

W odpowiedzi na irańskie działania, Stany Zjednoczone przyjęły taktykę zwalczania wszelkich jednostek mogących rozmieszczać miny w cieśninie Ormuz. Amerykańskie siły zbrojne wykorzystują do tego celu przede wszystkim śmigłowce bojowe Apache oraz samoloty wsparcia bliskiego A-10. Celem tych operacji jest zminimalizowanie ryzyka dla międzynarodowej żeglugi oraz zapewnienie bezpieczeństwa strategicznego szlaku transportowego.

Ile min posiada Iran?

Dokładna liczba min morskich, jakimi dysponuje Iran, pozostaje nieznana. Szacunki z ostatnich lat wskazują, że Teheran może mieć w swoim arsenale od 2 do nawet 6 tysięcy takich urządzeń. Są to zarówno miny produkcji irańskiej, jak i importowane z Chin czy Rosji. Nie wyklucza się również obecności min pochodzących jeszcze z czasów Związku Sowieckiego.

Cieśnina Ormuz to jeden z najważniejszych szlaków żeglugowych na świecie. Przez jej wody transportuje się około 20 procent światowych dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego. W ostatnich tygodniach Iran skutecznie ograniczył transport ropy przez cieśninę, co już przełożyło się na gwałtowny wzrost cen surowców na światowych rynkach.