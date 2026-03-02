Od 29 czerwca 2026 roku ścisłe centrum Katowic zostanie objęte Strefą Czystego Transportu. Miasto, odpowiadając na wytyczne Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Komisji Europejskiej, przygotowało projekt uchwały, który już wkrótce trafi do konsultacji społecznych. Co oznacza to dla mieszkańców i kierowców? Sprawdzamy szczegóły nowych regulacji.

Katowice wprowadzają Strefę Czystego Transportu od czerwca tego roku – kto wjedzie do centrum? / Shutterstock

Katowice , jako jedno z pierwszych miast w regionie, zdecydowały się na wprowadzenie Strefy Czystego Transportu (SCT) obejmującej ścisłe Śródmieście. To odpowiedź na rosnące wymagania dotyczące jakości powietrza oraz zobowiązania wynikające z polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Już od 29 czerwca 2026 roku kierowcy wjeżdżający do centrum miasta będą musieli liczyć się z nowymi zasadami.

Strefa obejmie rynek oraz przyległe ulice, takie jak Mariacka, Dyrekcyjna czy Staromiejska, które już dziś pełnią funkcję deptaków z mocno ograniczonym ruchem samochodowym. Dla mieszkańców Katowic nowe regulacje mają być jednak niemal niezauważalne - większość z nich nie odczuje dodatkowych utrudnień.

Czym jest Strefa Czystego Transportu?

Strefa Czystego Transportu to wyznaczony obszar miasta, do którego wjazd mają wyłącznie pojazdy spełniające określone normy emisji spalin lub objęte specjalnymi wyjątkami. Główny cel tej inicjatywy to poprawa jakości powietrza, ograniczenie emisji szkodliwych substancji z transportu oraz ochrona zdrowia mieszkańców.

Jak podkreślają eksperci, ruch drogowy odpowiada za znaczną część emisji tlenków azotu (NOx), z czego największy udział mają starsze pojazdy z silnikiem diesla. Dwutlenek azotu jest szczególnie niebezpieczny - zwiększa ryzyko astmy i infekcji dróg oddechowych u dzieci, może prowadzić do chorób serca, a nawet przedwczesnych zgonów. Wysokie stężenia NO₂ negatywnie wpływają także na zdolności poznawcze najmłodszych.

Dla kogo nowe zasady? Kto wjedzie do SCT?

Najważniejszą informacją dla mieszkańców Katowic oraz gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii jest fakt, że nie będą musieli się martwić o wymianę samochodu czy dodatkowe formalności. Jeśli pojazd był w ich posiadaniu przed dniem ustanowienia Strefy i regularnie przechodzi badania techniczne - mogą nim bez przeszkód poruszać się po centrum miasta.

Wyłączenia od nowych przepisów dotyczą również motocykli, pojazdów specjalnych, zabytkowych i historycznych, a także autobusów realizujących przewozy w ramach publicznego transportu zbiorowego. Dodatkowo, bez ograniczeń wjadą pojazdy uczestniczące w imprezach specjalnych.

Konsultacje społeczne: Miasto pyta mieszkańców o zdanie

Zanim nowe przepisy wejdą w życie, władze Katowic planują szerokie konsultacje społeczne. Mieszkańcy będą mogli wyrazić swoje opinie i podzielić się sugestiami w okresie od 16 marca do 7 kwietnia. To ważny krok, który ma zapewnić, że Strefa Czystego Transportu będzie dostosowana do realnych potrzeb i oczekiwań Katowiczan.