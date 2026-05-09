Na północno-zachodnich peryferiach Chin, w rozległej kotlinie Qaidam, znajduje się miejsce, które zdaje się być wyjęte wprost z bajki. Szmaragdowe Jezioro Da Qaidam słynie z niesamowitych, niemal nierealnych kolorów, które przyciągają wzrok już z daleka. Woda przybiera tu odcienie od szmaragdowej zieleni, przez neonową zieleń, po lodowy błękit, a nawet czerwienie, żółcie i pomarańcze. Wszystko to na tle białych połaci soli i pustynnego płaskowyżu.

Kolorowe jezioro Da Qaidam w Chinach / IMAGO/Imago Stock and People / East News

Szmaragdowe Jezioro Da Qaidam w Chinach to prawdziwy spektakl natury z wodami mieniącymi się od zieleni po błękity i czerwienie.

Kolory jeziora zawdzięczamy wysokiemu stężeniu minerałów takich jak potas, magnez i lit oraz magicznemu światłu poranka i wieczoru.

Z lotu ptaka jezioro przypomina mozaikę szmaragdów na pustynnym tle, dlatego nazywane jest "jasną perłą pustyni".

Szmaragdowe Jezioro Da Qaidam znajduje się w północno-zachodniej części kotliny Qaidam, na rozległym, pustynnym płaskowyżu prowincji Qinghai w Chinach. To malowniczy kompleks słonych jezior, które razem tworzą mozaikę basenów solnych o przeróżnych kształtach i wielobarwnych odcieniach.

Woda przybiera tu niesamowite barwy - od szmaragdowej zieleni, przez neonowe odcienie, po lodowy błękit oraz gradienty czerwieni, żółci i koloru pomarańczowego. Ten spektakularny widok sprawia, że jezioro często porównywane jest do palety malarza, na której natura rozlała swoje najpiękniejsze kolory.

Niezwykłe kolory Szmaragdowego Jeziora Da Qaidam to efekt wysokiego stężenia minerałów - potasu, magnezu i litu - zawartych w wodzie. To właśnie ich obecność, w połączeniu z intensywnym światłem słonecznym, buduje szmaragdowe, nefrytowe i krystalicznie niebieskie odcienie. Gdy słońce wschodzi lub zachodzi, światło odbija się od powierzchni jeziora i chmur, potęgując głębię kolorów i tworząc niezapomniane pejzaże. Najlepszy czas na odwiedzenie tego miejsca to właśnie poranek i wieczór, gdy intensywność barw jest największa, a jezioro prezentuje się najpiękniej.

W słoneczne dni powierzchnia jeziora lśni odcieniami jasnej zieleni, kwasowego błękitu i jasnej żółci, przypominając niebo, które spadło na ziemię w postaci jadeitu.

Szmaragdowe Jezioro składa się z wielu basenów solnych o różnych rozmiarach, kształtach i głębokościach. Z lotu ptaka całość wygląda jak szmaragdy osadzone w pustynnej ziemi. To właśnie ta niezwykła różnorodność sprawia, że miejsce to nazywane jest "jasną perłą pustyni".

Jezioro należy do grupy jezior siarczanu magnezu i jest trzecim co do wielkości sztucznym jeziorem w Autonomicznym Okręgu Prefekturalnym Haixi. Oprócz walorów wizualnych, posiada ogromne znaczenie gospodarcze - to stąd pozyskiwane są wysokiej jakości pierwiastki, takie jak potas, magnez i lit. Miejscowi od lat nazywają je "Jezioro Szmaragdowe" właśnie ze względu na niepowtarzalną warstwę soli i niezwykłe kolory wody.