Na drodze ekspresowej S8 na Podlasiu zamaskowana grupa kilkudziesięciu pseudokibiców próbowała doprowadzić do siłowej konfrontacji z jadącymi na mecz do Białegostoku kibicami ze Szczecina. Napastnicy chcieli sforsować siatkę odgradzającą drogę i przedostać się w pobliże autobusu, który zatrzymał się na jezdni. Służby nie dopuściły do starcia.

/ Podlaska Policja / Policja

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Do niebezpiecznego incydentu doszło przed meczem Jagiellonii Białystok z Pogonią Szczecin.

Na drodze ekspresowej S8 w województwie podlaskim - w okolicach MOP Ostróżne - zamaskowana grupa kilkudziesięciu pseudokibiców próbowała doprowadzić do bójki z jadącymi na mecz do Białegostoku kibicami ze Szczecina.

Napastnicy chcieli sforsować siatkę odgradzającą drogę i przedostać się w pobliże autobusu, który zatrzymał się na jezdni.

Jak poinformowała podlaska policja, funkcjonariusze z białostockiego oddziału prewencji, którzy zabezpieczali przejazd, nie dopuścili do konfrontacji pseudokibiców dwóch drużnyn.

Próba starcia pseudokibiców na drodze ekspresowej S8 Policja



