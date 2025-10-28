Jedna osoba zginęła w wyniku zderzenia samochodu osobowego z busem w Bałdowie w województwie pomorskim. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR.

Zdjęcie z miejsca wypadku / Komenda Powiatowa Policji w Tczewie / Facebook

We wtorkowy poranek na drodze krajowej nr 22 w miejscowości Bałdowo (pow. tczewski, woj. pomorskie) doszło do śmiertelnego wypadku.

Na odcinku między Swarożynem a Malborkiem samochód osobowy zderzył się z busem.

Komenda Powiatowa Policji w Tczewie poinformowała, że w wypadku zginęła jedna osoba. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Droga w miejscu wypadku została zablokowana; pracują tam służby ratunkowe i policjanci. Na razie nie wiadomo, kiedy ruch zostanie wznowiony (jeśli tak się stanie, artykuł zostanie zaktualizowany).

Służby wyznaczyły objazd przez Bałdowo i Czarlin. Kierowcy proszeni są o stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy.