Stołeczni policjanci zatrzymali 40-latka podejrzanego o podpalenie zabytkowej kamienicy. Mężczyzna jest recydywistą. Grozi mu do 12 lat więzienia.

Zatrzymany podpalacz / Policja

Pożar kamienicy przy ul. Tarchomińskiej w Warszawie wybuchł w ubiegłym tygodniu. Spaliło się niezamieszkałe poddasze. Uszkodzone zostały też elementy konstrukcji dachowej oraz poszycia dachu.

Ewakuowano łącznie 20 osób z 12 mieszkań. Na szczęście nikt nie został ranny.

Śledczy ustalili, że pożar był efektem podpalenia i zatrzymali 40-latka. Jest on dobrze znany społeczności lokalnej. Pod wpływem alkoholu miał grozić mieszkańcom innej kamienicy. W przeszłości był karany za podpalenia.

40-latek usłyszał już zarzuty. Grozi mu do 12 lat więzienia. Został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.