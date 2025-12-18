Trzy osoby usłyszały zarzuty w związku ze śledztwem dotyczącym oszustw przy sprzedaży produktów leczniczych wspomagających odchudzanie - poinformowała w czwartek gdańska prokuratura. Podejrzani mieli oszukiwać klientów, wysyłając środki o sfałszowanym składzie bądź... jabłko, czy pudełko zapałek. Poszkodowanych jest ponad 1,3 tys. osób, na łączną kwotę co najmniej 302 tys. zł.

Fałszywe środki na odchudzanie

Prokuratura przekazała, że internetowa działalność podejrzanych trwała od 2022 r. do grudnia 2025 r. W czwartek postawiono im zarzuty dotyczące oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości oraz wytwarzania, dostarczania lub udostępniania sfałszowanych produktów leczniczych.

77-letni Marian P., 45-letni Krzysztof P. oraz 38-letnia Katarzyna G. zostali zatrzymani w tej sprawie w poniedziałek.

Na portalach ogłoszeniowych były oferowane w sprzedaży produkty lecznicze wspomagające odchudzanie o nazwach: Adipex, Meridia, Phentermine, Sibutramine, Sibutril, Sibutramin, Phen375. Osoby, które zdecydowały się na zakup oferowanych produktów, po uiszczeniu opłaty, nie otrzymywały zamówionego towaru - tłumaczył Mariusz Duszyński, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Pokrzywdzeni otrzymywali sfałszowane produkty lecznicze o składzie niezgodnym z opisem - zawierających kofeinę.

W paczce jabłko lub pudełko zapałek

Niekiedy, zamiast kupionego produktu leczniczego, pokrzywdzeni otrzymywali jabłko lub pudełko zapałek. W toku postępowania ustalono, że ponad 1,3 tys. osób zostało pokrzywdzonych procederem, a łączna kwota wyłudzonych od pokrzywdzonych pieniędzy wynosi co najmniej 302 960 zł - powiedział Duszyński.

Wobec 77-letniego Mariana P. zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze - ma zakaz opuszczania kraju, policyjny dozór i obowiązek stawiania się na komisariacie policji raz w tygodniu. Nie może też kontaktować się z innymi podejrzanymi.

Natomiast wobec Krzysztofa P. oraz Katarzyny G. skierowano do sądu wniosek o 3-miesięczny areszt, na co w czwartek zgodził się wymiar sprawiedliwości.

Oszustwo w stosunku do mienia znacznej wartości zagrożone jest karą więzienia od roku do 10 lat. Natomiast za wytwarzanie, dostarczanie lub udostępnianie sfałszowanych produktów leczniczych grozi grzywna, ograniczenie wolności albo do 5 lat więzienia.